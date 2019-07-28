Росстат опубликовал данные о средних зарплатах в Алтайском крае по итогам первой половины 2019 года. Таким образом, стало известно, сколько в среднем зарабатывали врачи и педагоги, а также соцработники и люди от культуры.

Стоит отметить, что в 11 из 12 представленных категорий Алтайский край оказался на последнем месте среди регионов Сибири по доходам работников социальной сферы и науки. В единственном случае на месте аутсайдера оказалась Республика Алтай.

Медицина:

врачи и работники с высшим медицинским образованием на Алтае в среднем получали 51 945 руб. в месяц, в Республике Алтай (РА) – 59 169, в среднем по Сибири этот показатель составляет – 69 942 рубля;

средний медицинский персонал на Алтае – 27 441 руб., в РА – 30 842, по Сибири – 35 189;

младший медицинский персонал – 24 302 руб., в РА – 27 329, по Сибири – 33 752.

Образование:

преподаватели учреждений высшего профессионального образования на Алтае, по данным Росстата, в среднем зарабатывали 57 495 руб., в РА – не указано, по Сибири – 80 838;

педагоги дошкольных образовательных учреждений – 23 288 руб., в РА – 27 889, по Сибири – 33 068;

педагоги общего образования – 25 093 руб., в РА – 34 000, по Сибири – 40 690;

педагоги учреждений дополнительного образования – 26 325 руб., в РА – 30 812, по Сибири – 39 950;

преподаватели и мастера начального и среднего профессионального образования – 28 788 руб., в РА – 30 460, по Сибири – 41 981.

Социальные работники в Алтайском крае получали 24 299 руб. В Республике Алтай их зарплата составляла 27 356 руб., а в среднем по Сибири – 34 550.

Работники алтайских учреждений культуры имели в среднем 23 172 руб., в РА – 27 462, по Сибири этот показатель составил – 35 512.

Педагоги образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 25 327 руб., в РА – не указано, по Сибири – 37 564.

Научные сотрудники на Алтае имели доход в размере 47 232 руб., в РА – 43 224, по Сибири – 67 552. Именно в этой категории самый низкий результат в СФО показал Горный Алтай.

Также в Росстате подсчитали, сколько человек представляют каждую категорию. Так, к примеру, врачей в Алтайском крае – 8 236, среднего медперсонала – 21 782, а младшего – 3 045.

Педагогов дошкольных учреждений в крае – 9 223, общеобразовательных – 21 063, дополнительного образования – 2 767, производственного обучения СПО и НПО – 2 297, высшего образования – 2 417.

Соцработников на Алтае, согласно данным Росстата, 537 человек. В сфере культуры трудится 5 095 работников. Научных сотрудников в крае – 274 человека. А также 393 работника образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Ранее некоторые депутаты АКЗС потребовали от алтайского Минздрава проверить реальные зарплаты врачей. В феврале спикер АКЗС рассказал, когда алтайским учителям официально повысят зарплату – с июля 2019 года.