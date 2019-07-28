Росстат опубликовал данные о средних зарплатах в Алтайском крае по итогам первой половины 2019 года. Таким образом, стало известно, сколько в среднем зарабатывали врачи и педагоги, а также соцработники и люди от культуры.
Стоит отметить, что в 11 из 12 представленных категорий Алтайский край оказался на последнем месте среди регионов Сибири по доходам работников социальной сферы и науки. В единственном случае на месте аутсайдера оказалась Республика Алтай.
Медицина:
- врачи и работники с высшим медицинским образованием на Алтае в среднем получали 51 945 руб. в месяц, в Республике Алтай (РА) – 59 169, в среднем по Сибири этот показатель составляет – 69 942 рубля;
- средний медицинский персонал на Алтае – 27 441 руб., в РА – 30 842, по Сибири – 35 189;
- младший медицинский персонал – 24 302 руб., в РА – 27 329, по Сибири – 33 752.
Образование:
- преподаватели учреждений высшего профессионального образования на Алтае, по данным Росстата, в среднем зарабатывали 57 495 руб., в РА – не указано, по Сибири – 80 838;
- педагоги дошкольных образовательных учреждений – 23 288 руб., в РА – 27 889, по Сибири – 33 068;
- педагоги общего образования – 25 093 руб., в РА – 34 000, по Сибири – 40 690;
- педагоги учреждений дополнительного образования – 26 325 руб., в РА – 30 812, по Сибири – 39 950;
- преподаватели и мастера начального и среднего профессионального образования – 28 788 руб., в РА – 30 460, по Сибири – 41 981.
Социальные работники в Алтайском крае получали 24 299 руб. В Республике Алтай их зарплата составляла 27 356 руб., а в среднем по Сибири – 34 550.
Работники алтайских учреждений культуры имели в среднем 23 172 руб., в РА – 27 462, по Сибири этот показатель составил – 35 512.
Педагоги образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 25 327 руб., в РА – не указано, по Сибири – 37 564.
Научные сотрудники на Алтае имели доход в размере 47 232 руб., в РА – 43 224, по Сибири – 67 552. Именно в этой категории самый низкий результат в СФО показал Горный Алтай.
Также в Росстате подсчитали, сколько человек представляют каждую категорию. Так, к примеру, врачей в Алтайском крае – 8 236, среднего медперсонала – 21 782, а младшего – 3 045.
Педагогов дошкольных учреждений в крае – 9 223, общеобразовательных – 21 063, дополнительного образования – 2 767, производственного обучения СПО и НПО – 2 297, высшего образования – 2 417.
Соцработников на Алтае, согласно данным Росстата, 537 человек. В сфере культуры трудится 5 095 работников. Научных сотрудников в крае – 274 человека. А также 393 работника образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Ранее некоторые депутаты АКЗС потребовали от алтайского Минздрава проверить реальные зарплаты врачей. В феврале спикер АКЗС рассказал, когда алтайским учителям официально повысят зарплату – с июля 2019 года.
Комментарии
Врачи на Алтае получают в среднем 52 тыс. рублей, а учителя в школах – 25 тысяч
У врачей все в порядке
Врачи на Алтае получают в среднем 52 тыс. рублей, а учителя в школах – 25 тысяч
В пед на учителя химии или биологии идет кто не смог в мед на врача попасть
Откуда цифры? Как это получается? Я сомневаюсь что в частных полтинник выходит.
В полне возможные цифры, скорее всего начисленные деньги до вычета налогов, работа на 1,5-2,0 ставки плюсом зарплаты руководства, так как они тоже числятся врачами
дастали с этим надуваловом про среднюю зарплату!!!
Давайте статистику по зарплате с разбивкой и шагом в 100 руб и сколько человек её получает тогда всё всем сразу ясно станет. И причём сколько уже наруки человек получает а не то сколько ему в фонд зп выделено!!!!
Спасибо, насмешили)
Нищие учителя. Ученики на них смотрят и думают, ну и нафига тебе то, что ты знаешь математику? Или, если ты знаешь химию, ну и шел бы на фармацевта, значит хреново знаешь, а еще меня учишь
Если 25 тысяч с выплатой в фонд социального страхования (30 %) и подоходного (13 %), то это 15,2 тысячи рублей на руки. То есть живут они в среднем на 15 тысяч рублей. Неудачники, которые идут в пед с перспективой получать в среднем на руки 15 тысяч рублей. Парни не идут, кроме как на физруков, а девушки думают, ну выйду замуж за врача, в целом проживем. Конечно удачней было бы за военного или полицейского, но и за врача пойдет. Вот такие они в педе
29.07.2019 10:32
гость
не несите чушь про соцстрах-он платится из средств работодателя.
ей богу,что за мода пошла критиковать там,где ни черта не смыслите
В пед на учителя химии или биологии идет кто не смог в мед на врача попасть
в педе нет химфака
29.07.2019 10:32
гость
Иногда лучше жевать... При чем здесь выплаты в фонды, да еще в один ФСС? Те 30%, о которых вы пишете, раскидываются на три фонда, и они начисляются на ФОТ, а не удерживаются из зп, и платит их работодатель. В вашем случае при зп в 25 тыс, если нет вычетов, на руки будет 21750.
ЗЫ По сабжу - недавно знакомый искал работу врача, так вот, при его неплохой квалификации - тридцатка, не больше.
Это данные Росстата за 2029 год
Давайте будем оперировать такими понятиями как ставка врача,а не заработная плата.Она складывается из многих позиций-совмещения,ночные дежурства,платные услуги,стимулирующие и т.д.Это есть не у всех, и это работа на износ.Деньги с того света,как говорят.Так вот,если врач будет ходить на работу ТОЛЬКО ДНЕМ, и на 1 ставку,то он получит на руки минимальную ЗП-11785 рублей .Вот -истинная ЗП,Зачем постоянно публикуются какие-то глупые факты и цифры.Если бы так замечательно все было,то и не было -бы катастрофы с кадрами
Один курицу ест, другой смотрит, а в среднем по пол курицы на нос... Так и со средней зарплатой.
Заврались про врачей. Главная, начмед, главбух - эти получают немного больше. Остальные если 20 , то хорошо
29.07.2019 10:39
- гость -
Ага из средств работодателя которые он выделил на зарплату работников!!!!
Зарплата тоже из средств работодателя, точнее тех денег, что остались от выделенных денег на зарплату после уплаты всяких налогов их 43%, потом ещё 20% с уже полученных на руки в магазине при покупке чего-то платит сотрудник. В той же США, чтобы раскрутится на такой налог нада миллионы получать походу.
Хватит писать про среднюю зарплату! Директор...,учитель начальных классов....А в итоге - 25000))))
Открывайте любой сайт по поиску работы,убедитесь сами в правдивости написанного!!!!
29.07.2019 10:39
- гость -
не несите чушь про соцстрах-он платится из средств работодателя
Козе понятно, все 25 тысяч из средств работодателя. Один учитель обходится краевому бюджету в 25 тысяч, из них 30 % в ФОС, 13 % подоходный и 15 тысяч на руки. Я не знаю какие цифры показаны в статье, но подозреваю, что с фондом обязательного страхования, потому что у меня родственница выигрывала конкурс на учителя года и у нее есть квитки с начисленной зарплатой
Ну и действительно не надо забывать, сколько надо пахать, чтобы улучшить статистику по средней зарплате. Если работать в трех школах и по ночам проверять тетради, то средняя зарплата вырастет
Так никто и не оспаривает правдивость написанного, есть подозрение, что зарплата указана не только с подоходным, но и с фондом обязательного страхования
Это не зарплата на руки и не на ставку
средний медицинский персонал на Алтае – 27 441 руб., в РА – 30 842, по Сибири – 35 189;
младший медицинский персонал – 24 302 руб., в РА – 27 329, по Сибири – 33 752.
Зачем учиться?
09:46
гость
Врачи на Алтае получают в среднем 52 тыс. рублей, а учителя в школах – 25 тысяч
У врачей все в порядке
У врачей в отличие от учителей есть возможность работать на 2 и более ставок (в силу дефицита врачей более 50%), плюс ночные, плюс выходные, плюс праздничные (вся страна, включая учителей на каникулах отдыхает на новый год). Нам ставку вряд ли кто получит 20ку.
29.07.2019 11:48
- гость -
Открыла. 12972. Например. Или "от". Что такое это "от", думаю, всем понятно.
29.07.2019 11:53
гость
скорее с отпускными,и да,100% это общий доход
Сегодня в Барнауле:
Учитель (преподаватель) физики, математики
12 972 р.
МБОУ "СОШ №***"
Алтайский край, г. Барнаул, Шукшина улица
Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 26.07.2019
Учитель (преподаватель) математики
15 000 р.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № **"
Алтайский край
Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 26.07.2019
Учитель (преподаватель) иностранного языка
15 000 р.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № **"
Алтайский край
Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 26.07.2019
Учитель (преподаватель) музыки и пения
15 000 р.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № **"
Алтайский край
Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 26.07.2019
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
15 000 р.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № **"
Алтайский край
Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 26.07.2019
Учитель (преподаватель) географии
15 000 р.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № **"
Алтайский край
Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 26.07.2019
Но надо учитывать, что на сайте указываются зарплаты до вычета подоходного.
То есть реально ещё минус 13%.
Вот ещё вакансии на официальном сайте службы занятости (от этой зарплаты убирайте 13%):
Учитель (преподаватель) математики
13 000 р.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № **"
Алтайский край
Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 25.07.2019
Учитель (преподаватель) биологии
13 000 р.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № **"
Алтайский край
Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 25.07.2019
Учитель (преподаватель) иностранного языка
13 000 р.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № **"
Алтайский край
Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 25.07.2019
Минусуйте 13%:
Медицинская сестра
15 000 р.
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1, Г. БАРНАУЛ"
Алтайский край
Кол-во рабочих мест: 2 Дата публикации: 25.07.2019
Врач-стоматолог
17 000 р.
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1, Г. БАРНАУЛ"
Алтайский край
Кол-во рабочих мест: 1 Дата публикации: 25.07.2019
Учителя тоже на ставку не работают - на полторы совмещают, если директор часы даст. И еще классное руководство, тетради.
И по телеку объявление - в ГБ №2 Рубцовска требуется терапевт. Начальная ставка 70 тыс. Город - оазис благоденствия?
врачу,чтобы получить полтинник,надо жить на работе
Толстый троллинг детектед.
Недавно по ТВ говорили, что средняя зарплата у учителей около 31 тыс руб. А после очередного поднятия 25 тыс руб? Надоели с враньём!
Зарплаты врачей в Рубцовске в ГБ №2 изумляют, да. Равно как и устрашающий дефицит кадров (потому и з/пл высоки - совмещают на много ставок). Инсайдеры з/пл в отдельно взятом городе подтверждают. И подтверждают дом для медиков, квартиры будут бесплатно давать. Но притока кадров нет.
Что то в Рубцовске мутят
29.07.2019 13:27
сайт службы занятости
Вы некомпетентны. Зачем лезете в те области, в которых абсолютно не смыслите ?
На ставку еще идет районный коэффициент, в Барнауле он 15%. В итоге он примерно компенсирует подоходный.
На сайте СЗ ЗП указана уже ч учётом районки
Если сейчас ЗП как очевидное невероятное, то страшно подумать какая она будет с 01.09 после введения новой системы оплаты труда
Жоржик
29.07.2019 13:27
сайт службы занятости
Вы некомпетентны. Зачем лезете в те области, в которых абсолютно не смыслите ?
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Компетентный Жоржик выполз, чтобы утверждать, что в области медицины и здравоохранения зарплаты не 13-15 000 рублей, а на 2% больше.
Это прорыв!
В феврале спикер АКЗС рассказал, когда алтайским учителям официально повысят зарплату – с июля 2019 года.
Так то в июле все в отпуске, кому повышать собрались?
Ставка доцента в политехе 23000, полторы ставки 34500. Откуда 50???