Российские пенсионеры порой попадают в ситуацию, когда возникает переплата пенсии и им приходится возвращать эти "излишки", пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России.

"Существует ряд случаев, когда право на получение пенсии может прекратиться, либо возникнут обстоятельства, уменьшающие ее размер", – пояснили в ПФР.

Например, если трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца завершает обучение (речь идет о детях). В случае смерти одного из родителей они имеют право на пенсию по потере кормильца, а теряют это право с 18 лет. Но если они очно обучаются в учебной организации любого уровня, в том числе за рубежом, пенсия платится до 23 лет.

"Информацию о прекращении обучения обязаны предоставлять сами получатели пенсии. О чем они дают письменное обязательство при назначении пенсии", – предупреждают в ПФР.

Другой вариант возможной переплаты – в случае смерти иждивенца, за которого установлена прибавка к пенсии. При появлении у пенсионера нетрудоспособных иждивенцев, например, супругов или внуков, устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

В этом году фиксированная выплата составляет 5,3 тыс. рублей. У пенсионера с одним иждивенцем она повышается на треть, до 7,1 тыс. рублей, с двумя иждивенцами – на две трети, до 8,8 тыс., с тремя – в два раза, до 10,6 тыс. Для пенсионеров 80 лет и старше прибавка за иждивенцев еще больше.

Ранее в ПФР заявили, что 4,4 млн неработающих российских пенсионеров, получающих социальную доплату к пенсии, наконец почувствовали на себе ее индексацию.