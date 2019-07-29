Как следует из рейтинга стран по доступности бензина для населения, жители Люксембурга могут приобрести на свои средние зарплаты почти три тысячи литров топлива, сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что цены на моторное топливо в Люксембурге невысокие, а средние зарплаты – одни из самых больших в Европе. В результате жители маленького государства могут себе позволить 2,9 тыс. литров бензина – это самый высокий показатель в Европе.
На втором месте – Норвегия. Жители этой северной страны могут купить на среднюю зарплату 2,2 тыс. литров. При этом цены на топливо в стране высокие, однако там и зарплаты большие.
В первую пятерку рейтинга вошли также Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина.
Россия расположилась на 16-м месте, между Италией и Эстонией. Средние зарплаты россиян позволяют купить примерно 927 литров бензина.
На последнем месте оказалась Украина, жители которой могут купить на средние зарплаты только 279 литров топлива. Это в десять раз меньше, чем в Люксембурге, и в три раза меньше, чем в России.
Наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, зафиксированы в Казахстане. В пересчете на российские рубли цена литра 95-го бензина там составляет 27,9 рубля. Самое дорогое топливо – в Нидерландах: 118,7 рубля за литр.
Комментарии
На последнем месте оказалась Украина, жители которой могут купить на средние зарплаты только 279 литров топлива. Это в 10 раз меньше, чем в Люксембурге, и в три раза меньше, чем в России.
Так понимаю, что у Украины нефти и газа в три раза меньше, чем в России?
927 литров? Сколько у нас там на той неделе 92й стоил? 41,30р? Итого получается 38 285р - средня наша зарплата?
Ну что ж. Для нашего региона. делим показатель на два, получаем более реальную цифру
Наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, зафиксированы в Казахстане. В пересчете на российские рубли цена литра 95-го бензина там составляет 27,9 рубля...
Цена НАШЕГО, РОССИЙСКОГО бензина! Просто нет больше слов..
Опять Украина отличилась!
Россия расположилась на 16-м месте, между Италией и Эстонией
Как то подозрительно не указано количество стран, участвующих в рейтинге. Их всего 18? Россия - 16-ое место, Эстония - 17-ое, Украина - последнее 18-ое?
Хорошие рейтинги, вроде все красиво и честно. А теперь приведите усредненное значение, сколько жители каждой страны должны отдать обязательных платежей (налоги, страховки,...), вычтете из зп стоимость питания, а вот остаток давайте делить на пряники, литры, килограммы
Если вычесть стоимость питания, то зачем делить на пряники и килограммы, пряники и килограммы уже в питании. Так много, что можно выдумывать, чтобы подогнать под нужный результат. Есть средняя зарплата ее можно посчитать в медицинских полисах или в литрах бензина или в подоходных налогах или вообще в обязательных налогах. Например, в России можно заплатить три суммы обязательных налогов, а в Германии пять. Или наоборот.
За медицинский полис в Германии надо платить, в России он выдается бесплатно, а на Украине вообще не выдается
И куда ты с этим полисом? В платную поликлинику. В бесплатную пока попадёшь уже можно три раза прибраться
А на Украине без денег с тобой не только врач поликлиники, но и скорой помощи даже разговаривать не будет. У меня там родственница старенькая, сын периодически скорую оплачивает
Хорошо что есть Украина... А то про что говорили и с кем сравнивали. У самих проблем большн чем на Украине а мы все на нее ссылаемся.