Как следует из рейтинга стран по доступности бензина для населения, жители Люксембурга могут приобрести на свои средние зарплаты почти три тысячи литров топлива, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что цены на моторное топливо в Люксембурге невысокие, а средние зарплаты – одни из самых больших в Европе. В результате жители маленького государства могут себе позволить 2,9 тыс. литров бензина – это самый высокий показатель в Европе.

На втором месте – Норвегия. Жители этой северной страны могут купить на среднюю зарплату 2,2 тыс. литров. При этом цены на топливо в стране высокие, однако там и зарплаты большие.

В первую пятерку рейтинга вошли также Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина.

Россия расположилась на 16-м месте, между Италией и Эстонией. Средние зарплаты россиян позволяют купить примерно 927 литров бензина.

На последнем месте оказалась Украина, жители которой могут купить на средние зарплаты только 279 литров топлива. Это в десять раз меньше, чем в Люксембурге, и в три раза меньше, чем в России.

Наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, зафиксированы в Казахстане. В пересчете на российские рубли цена литра 95-го бензина там составляет 27,9 рубля. Самое дорогое топливо – в Нидерландах: 118,7 рубля за литр.