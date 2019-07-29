В России предлагают запретить анонимно пополнять электронные кошельки, соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе уже одобрил Совфед, пишет РБК.
Речь идет о системах "QIWI Кошелек", "Яндекс.Деньги", WebMoney, PayPal и других аналогичных онлайн-кошельках. Пользователи смогут вносить туда деньги только после идентификации личности. Электронные кошельки нельзя будет пополнить наличными через платежные терминалы, теперь для перевода средств нужно будет использовать банковский счет.
Как пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, электронные кошельки могут быть использованы для финансирования терроризма или распространения наркотиков.
Нововведения, по его мнению, позволят отслеживать и блокировать подозрительные операции, а также точно устанавливать личность плательщика.
Ассоциация участников рынка электронных денег, в которую входят крупнейшие сервисы, раскритиковала поправки. Утверждается, что все риски анонимных онлайн-платежей и так уже минимизированы жесткими лимитами: баланс электронных кошельков не может превышать 15 тыс. рублей, а общая сумма операций – не более 40 тыс. рублей в месяц.
Также без идентификации с электронных кошельков нельзя снять наличные и переводить деньги за рубеж. Все это, как подчеркнули в ассоциации, делает онлайн-системы максимально непривлекательными для правонарушений.
Отмечается, что подобные инициативы депутатов могут привести к тому, что зарубежные системы уйдут из России, а национальные перестанут развиваться.
Ранее группа сенаторов предложила запретить россиянам иметь электронную почту без идентификации, чтобы побороть терроризм.
Комментарии
Да запретите уже все в этой стране. Под колючую проволоку, и кнуты.
Опубликуйте уже официально, что рабство в России вернули
Призрак бродит по стране, призрак цифровизации.
Депутатам запретите брать взятки анонимно...
воду запретите её используют для производства наркотиков и террористы её используют!!!!!
Автомобили запретите их могут использовать для перевозки наркотиков и терористы на них ездиют.
Да улицы уничтожте и прочие дороги по ним наркотики перемещают и террористы ходят!!!
Шизики
Народу давно пора запретить депутатов!
Пора запретить эту власть.
Украденные взятки надо запретить, что в офшорах лежат . Они на экономику страны не работают. Вот раньше хотя бы в огороде закапывали , а теперь пораскидали за рубежом и сидят фантазируют. Прямо как у Носова в рассказе!
Граждане чужих стран сидящие в думах и советах фед не стараются ради России, они используют страну только как место для наживы.
разрешать не нужно было, чтобы потом запрещать не пишлось.
анонимные платежи по определению идиотизм, отправитель/получатель должны быть явно указаны.
технарь
Следуя вашей логике, я не могу даже покупать что-то за наличные деньги у человека которого не знаю? Признайтесь, вы не технарь, вы депутат!
Интересно, если завтра решать раздавать деньги чемоданами, какое дерьмо на вентилятор будут вбрасывать краши-месные-аборигены? Кому нужно пополнить кошелёк, пополнять с идентификацией личности, ничего страшного. Во всех цивилизованных странах анонимные платежи невозможны.
29.07.2019 16:24
- гость -
Во всех цивилизованных странах анонимные платежи невозможны.
Да чё правда чтоли? Ты там хоть был где? А вкурсе, что есть наличные деньги апсолютно во всех странах и когда ими платишь удостоверение личности не спрашивают!
поганая власть. твари все там.
29.07.2019 16:23
Злобная бабка
нал вы в банке/кассе получили, пальчики оставили. тело, которому вы эту наличку передали не может подтвердить её происхождение и сдает вас - никакой анонимностью не пахнет.
Стоны удивительны. А чего стонете, наркоту покупаете? Если нет, то не фиолетово?. А еще так, на всидку, сколько тут пользователей пользуются этими кошельками?
29.07.2019 16:50
месный
"и когда ими платишь удостоверение личности не спрашивают!"
купи жвачку в Германии на заправке имея купюру 500 евро.
целые банки, в том числе центробанки окучивают на "прозрачность" платежей, и все тихо сопят в дырочки, потому что "великий регулятор" ФРС желает сосчитать каждый цент в операциях, ибо это "их" бабло, а тут истерику устроили.
у дедушки паранойя началась
29.07.2019 17:13
технарь
с купюрой в 50 евро куплю тока так хоть на заправке хоть где ещё где ей торгуют!
29.07.2019 18:19
месный
Ты ответь на вопрос, как часто ты пользуешься, ну, например, киви. И что, ты наркоту покупаешь, чего затрясся?
29.07.2019 19:09
- гость -
Нафиг мне какойто киви, много других есть и схренали ты решил, что я затрясса или не затрясса. Эт ты сказал : киви, наркота - вкурсе видать, чё пользуешь и других вариантов использования не знаешь да?
29.07.2019 17:45
-гость-
...а в итоге нож в спину получит от того, от кого меньше всего ожидает.