В России предлагают запретить анонимно пополнять электронные кошельки, соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе уже одобрил Совфед, пишет РБК.

Речь идет о системах "QIWI Кошелек", "Яндекс.Деньги", WebMoney, PayPal и других аналогичных онлайн-кошельках. Пользователи смогут вносить туда деньги только после идентификации личности. Электронные кошельки нельзя будет пополнить наличными через платежные терминалы, теперь для перевода средств нужно будет использовать банковский счет.

Как пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, электронные кошельки могут быть использованы для финансирования терроризма или распространения наркотиков.

Нововведения, по его мнению, позволят отслеживать и блокировать подозрительные операции, а также точно устанавливать личность плательщика.

Ассоциация участников рынка электронных денег, в которую входят крупнейшие сервисы, раскритиковала поправки. Утверждается, что все риски анонимных онлайн-платежей и так уже минимизированы жесткими лимитами: баланс электронных кошельков не может превышать 15 тыс. рублей, а общая сумма операций – не более 40 тыс. рублей в месяц.

Также без идентификации с электронных кошельков нельзя снять наличные и переводить деньги за рубеж. Все это, как подчеркнули в ассоциации, делает онлайн-системы максимально непривлекательными для правонарушений.

Отмечается, что подобные инициативы депутатов могут привести к тому, что зарубежные системы уйдут из России, а национальные перестанут развиваться.

Ранее группа сенаторов предложила запретить россиянам иметь электронную почту без идентификации, чтобы побороть терроризм.