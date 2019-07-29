Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
СУ СКР по Алтайскому краю распространили ориентировку на мать 11-месячной девочки, которую обнаружили мертвой в подъезде одного из домов Бийска.
В рамках расследования уголовного дела по факту убийства младенца они разыскивают 25-летнюю Екатерину Шишкову.
В последний раз ее видели одетой в голубую кофту и темно-синие рваные джинсы. На ногах – синие кроссовки.
Неравнодушных граждан, которым известно местонахождение девушки, правоохранители просят позвонить по тел.: 8 (3852) 298-094 (Барнаул), 8 (3854) 449-197, 450-202 (Бийск) или 02.
Комментарии
Печать интеллекта ...
В то время когда куча народа штурмуют клиники по ЭКО (а те продолжают расти и расти) находятся люди которые вот так просто решают свои вопросы. Взять и убить, даже ума хватает только на то что бы оставить еще в подъезде.
Ребенку почти 1 год! Какой это младенец???
Только мне кажется, что на этих трех фото разные люди???
Сложно поверит, что мать могла убить, скорее какой -нибудь сожитель или муж из ревности, как недавно. И ребенка, и её саму где нибудь прикопал уже(
29.07.2019 14:21 Младенец и новорожденный - это разные периоды возраста. Заканчивается период младенчества, когда малышу исполняется годик.
Или у вас как обычно? Для комментария интернет есть, а чтобы уточнить самому - интернета нет?
29.07.2019 14:38
- гость -
розовые очки сними уже.