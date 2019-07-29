Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

СУ СКР по Алтайскому краю распространили ориентировку на мать 11-месячной девочки, которую обнаружили мертвой в подъезде одного из домов Бийска.

В рамках расследования уголовного дела по факту убийства младенца они разыскивают 25-летнюю Екатерину Шишкову.

В последний раз ее видели одетой в голубую кофту и темно-синие рваные джинсы. На ногах – синие кроссовки.

Неравнодушных граждан, которым известно местонахождение девушки, правоохранители просят позвонить по тел.: 8 (3852) 298-094 (Барнаул), 8 (3854) 449-197, 450-202 (Бийск) или 02.