Житель Республики Алтай в марте 2018 года приобрел в Горно-Алтайске смартфон стоимостью 21 тыс. 690 рублей и чехол к нему за 2 тыс. 490 рублей, однако телефон оказался нерабочим, пишут "Новости Горного Алтая".
Мужчина отнес смартфон продавцу, который принял его на гарантийный ремонт. Однако срок устранения недостатков товара, который не может превышать 45 дней, был нарушен.
Покупатель обратился с письменной претензией о расторжении договора и возврате денег, но и это осталось без внимания крупной торговой сети.
Заявление в суд помогли составить специалисты Роспотребнадзора. В итоге с продавца было взыскано 95 тыс. 085 рублей и 15 копеек.
В указанную сумму вошли: стоимость смартфона – 21 690 руб., стоимость чехла – 2 490 руб., неустойка за просрочку устранения недостатков – 2 602 руб., неустойка за просрочку требований о возврате денег – 32 751 руб., компенсация морального вреда – 3 000 руб., убытки – 1 200 руб., почтовые расходы, связанные с направлением претензии – 83 руб., штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя – 31 266 руб.
Также с продавца взыскана государственная пошлина в размере 2 286 рублей.
Ранее жительница Барнаула подделала документы ради смартфона за 90 тысяч рублей, пожелав приобрести его в кредит.
Комментарии
Умеют же люди.
А мне компания RADO детскую привезла за 50 000. и уже 5 раз бракованные детали возят меняют. То отверстия не совпадают, то фрезеровка в другом месте, то сколов много, то царапины, то просто элемент забыли положить. Ужас. Наверное тоже можно было бы с них сорвать не плохой куш.
штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя – 31 266 руб.
Это кому пошло, государству или заявителю ?
Эка невидаль. Да мне наш Комитет защиты прав потребителей высудил за планшет стоимостью 15 тыс. + страховка 5 тыс. тоже 96тыс рубликов.
30.07.2019 12:09
Жоржик
А вы Жоржик оказывается живучий товарисч, в прошлой теме по вам проехал как минимум трактор. А вы такой как тут как тут. Наверное брат докучаевскому петуху как минимум
30.07.2019 12:50
- гость -
Меня мнение заднеприводных и либерастов, что во общем-то одно и то же, вообще не интересует. Чем громче визжат, тем лучше, задевает их видимо, до цели достигают мои фразы и значит я правильно все делаю. Продолжаем ч.орить либерасню и дальше. а ее тут много, на Амике, прямо рассадник.
30.07.2019 14:01
Жоржик
А вы уверены, что ваши цели правильные?
Вам нравится чтобы кто-то визжал, чтобы кого-то задевало, то есть чтобы кому-то было плохо? Почему-бы тогда ктомут о такому-же как и вы не захотеть зачмoрить вас чтобы вас задело и вы завизжали?
30.07.2019 14:37
месный
Прорвало Жоржика, его в соседней ветке как то не очень приняли, вот он теперь и зубоскалится на всех. Это печально наблюдать когда человек начинает истерить, понять его и простить