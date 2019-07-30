Житель Республики Алтай в марте 2018 года приобрел в Горно-Алтайске смартфон стоимостью 21 тыс. 690 рублей и чехол к нему за 2 тыс. 490 рублей, однако телефон оказался нерабочим, пишут "Новости Горного Алтая".

Мужчина отнес смартфон продавцу, который принял его на гарантийный ремонт. Однако срок устранения недостатков товара, который не может превышать 45 дней, был нарушен.

Покупатель обратился с письменной претензией о расторжении договора и возврате денег, но и это осталось без внимания крупной торговой сети.

Заявление в суд помогли составить специалисты Роспотребнадзора. В итоге с продавца было взыскано 95 тыс. 085 рублей и 15 копеек.

В указанную сумму вошли: стоимость смартфона – 21 690 руб., стоимость чехла – 2 490 руб., неустойка за просрочку устранения недостатков – 2 602 руб., неустойка за просрочку требований о возврате денег – 32 751 руб., компенсация морального вреда – 3 000 руб., убытки – 1 200 руб., почтовые расходы, связанные с направлением претензии – 83 руб., штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя – 31 266 руб.

Также с продавца взыскана государственная пошлина в размере 2 286 рублей.

Ранее жительница Барнаула подделала документы ради смартфона за 90 тысяч рублей, пожелав приобрести его в кредит.