Мать одной из чиновниц Барнаула написала губернатору Алтая анонимную жалобу / Фото: t.me/altaiabk

Председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов рассказал, что по факту анонимной жалобы на зарплаты чиновников в районных администрациях Барнаула будет проведена проверка, сообщает ИА "Банкфакс".

Ранее Telegram-канал "АБК на вас нет" опубликовал фотографию жалобы, которая, по их данным, поступила 29 июля губернатору региона Виктору Томенко.

Автором жалобы выступила мать неизвестной чиновницы, имя которой она называть не стала, потому что опасается репрессий в отношении дочери. Она рассказала, что ее дочь одна воспитывает ребенка и работает в районной администрации ведущим специалистом.

"Ежемесячная зарплата у нее прямо скажем небольшая, только немного превышает МРОТ, про который все рассказывают", – пишет женщина, подчеркивая, что обрадовалась, когда услышала, что с 1 января 2019 года зарплата ее дочери должна была подрасти на 1,5 тыс. рублей по решению губернатора Алтайского края.

Тот факт, что на календаре уже конец июля, заставил женщину действовать. "В мэрии не хотят повышать зарплату согласно вашему указу", – обращается она к главе региона, предполагая, что, видимо, деньги не дошли.

Панов отметил, что рассмотрение жалобы осложняется тем, что она настолько анонимная, что в ней даже не указано в администрации какого района получают зарплаты чуть выше МРОТ. С другой стороны, как пишет женщина, такая информация лишняя, поскольку "проблема у всех служащих в городе одна".

"Вопрос решается, и если глава города еще не подписал, то в ближайшее время подпишет распоряжение об увеличении заработной платы", – рассказал Панов.

Ранее Росстат опубликовал данные по зарплатам в социальной сфере и науке. Выяснилось, что врачи на Алтае получают в среднем 52 тыс. рублей, а учителя в школах – 25 тысяч.