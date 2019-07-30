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Анонимную жалобу на зарплаты чиновников чуть выше МРОТ проверят в Барнауле

, ИА "Амител"
Вопрос по увеличению зарплат после жалобы начал решаться оперативно

Мать одной из чиновниц Барнаула написала губернатору Алтая анонимную жалобу / Фото: t.me/altaiabk

Председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов рассказал, что по факту анонимной жалобы на зарплаты чиновников в районных администрациях Барнаула будет проведена проверка, сообщает ИА "Банкфакс".

Ранее Telegram-канал "АБК на вас нет" опубликовал фотографию жалобы, которая, по их данным, поступила 29 июля губернатору региона Виктору Томенко.

Автором жалобы выступила мать неизвестной чиновницы, имя которой она называть не стала, потому что опасается репрессий в отношении дочери. Она рассказала, что ее дочь одна воспитывает ребенка и работает в районной администрации ведущим специалистом.

"Ежемесячная зарплата у нее прямо скажем небольшая, только немного превышает МРОТ, про который все рассказывают", – пишет женщина, подчеркивая, что обрадовалась, когда услышала, что с 1 января 2019 года зарплата ее дочери должна была подрасти на 1,5 тыс. рублей по решению губернатора Алтайского края.

Тот факт, что на календаре уже конец июля, заставил женщину действовать. "В мэрии не хотят повышать зарплату согласно вашему указу", – обращается она к главе региона, предполагая, что, видимо, деньги не дошли.    

Панов отметил, что рассмотрение жалобы осложняется тем, что она настолько анонимная, что в ней даже не указано в администрации какого района получают зарплаты чуть выше МРОТ. С другой стороны, как пишет женщина, такая информация лишняя, поскольку "проблема у всех служащих в городе одна".

"Вопрос решается, и если глава города еще не подписал, то в ближайшее время подпишет распоряжение об увеличении заработной платы", – рассказал Панов.

Ранее Росстат опубликовал данные по зарплатам в социальной сфере и науке. Выяснилось, что врачи на Алтае получают в среднем 52 тыс. рублей, а учителя в школах – 25 тысяч.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

30.07.2019 19:02
- гость -

В алтайском крае действует не МРОТ , а минимальная заработная плата согласно трёх стороннего соглашения подписанного профсоюзами для трёх групп работников Алтайского края, что является незаконным. Размер (в единственном числе) не может бы больше одного. Что скажут профсоюзы на это.

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30.07.2019 19:15
- гость -

В учреждениях культуры тоже минималка

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30.07.2019 20:37
- гость -

так же и в сельских районах, чиновная нищета,
а за эту mini "з/п" горы свернуть обязаны, всех ублажить, возлюбить, образовать и перевоспитать и высокооплачиваемо трудоустроить....

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30.07.2019 20:57
Горожанин

На 2 ставки пусть работают и в бизнес идут!

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31.07.2019 02:53
- гость -

Кому надо, тот поймет 30.07.2019 г. [21:27].

1. Для начала: нет такой должности "чиновник", но зато у чиновника есть должности. Следовательно, "секретарь", который "ну никак не тянет на должность чиновника", не может тянуть на должность чиновника лишь хотя бы только из-за того, что нет такой должности - "чиновник".

2. В данном случае речь все-таки ведется о государственном служащем? Или о государственном гражданском служащем? А может о муниципальном служащем? А это прямо нерешаемая загадка для полудурков. Однако уровень вашей компетентности лично мне позволяет использовать и "госслужащий". На этом мы частично ликвидацию безграмотности провели. Переходим к водным процедурам.

3. Этимология (ну коли настаиваете). Для понимания происхождения слова чиновник необходимо откатиться в истории к Петру I. Чиновником назывался человек, поступивший на государственную службу, поскольку при этом автоматически получал чин. Чин - это степень служебного положения госслужащих (от самого низшего и до самого высокого). Фактически здесь речь в любом случае ведется о должности, которую человек автоматически получал при поступлении на госслужбу. Кроме того, нельзя быть статским советником и одновременно не быть статским советником, поскольку без соответствующего чина нет и службы (и наоборот - невозможно "иметь службу", но не иметь чина).

4. Чиновник - это госслужащий. Следовательно, чиновник и госслужащий априори не могут быть понятиями разделенными, поскольку не может быть такого, что чиновник сам по себе чиновник. Утверждение обратного по уровню своей безмозглости равно утверждению, что филин и совообразные - это несовместимые понятия, потому что филин не ушастая сова, а значит он не представитель совообразных.

5. Спутать чиновника и госслужащего невозможно, поскольку фактически это два понятия одного понятия, однако некоторые могут назвать чиновником депутата, что в этом случае и будет неправильным, поскольку депутат не является ни государственным служащим, ни лицом, замещающим государственные должности.

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31.07.2019 02:55
- гость -

6. Госслужащие и сегодня не только имеют должности, но и в соответствии с "чином" имеют свой "ранг", а равно и уровень ответственности. К примеру, это могут быть как должностные лица, так и обслуживающие лица. 

7. Ведущий специалист в администрации района города. Эта должность муниципального служащего предназначена для вспомогательных/обслуживающих целей, которые необходимы для обеспечения нормальной деятельности органов самоуправления. У муниципальных служащих также есть классные чины, которые могут быть первыми или очередными. Ведущий специалист - это старшая группа должностей муниципальной службы (не путать с ведущей группой - эта группа выше).

8. Указанное в статье лицо в любом случае референт муниципальной службы 3-го класса (а может 2-го или 1-го). А это уже сам по себе классный чин муниципальных служащих.

9. У служащего есть чин. Возможно, он чиновник? И на "погоны"... ведущего специалиста нельзя "а проще говоря" назвать секретарем, поскольку это даже разные категории - "специалисты" и "помощники".

10. Бараны - род парнокопытных из семейства полорогих, включающий домашнюю овцу. Хорошего настроения.

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31.07.2019 09:31
гость

4. Чиновник - это госслужащий. Следовательно, чиновник и госслужащий априори не могут быть понятиями разделенными, поскольку не может быть такого, что чиновник сам по себе чиновник.
----------------------------------------------------------------------------
Чиновник - понятие достаточно широкое. Так называют и госслужащих, и муниципальных, и работников различных отделений ПФР, МФЦ, соцзащиты и т.п..
Но муниципальные чиновники не равноценны госслужащим. Может, обязанностей у них и больше, а зарплата меньше.

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31.07.2019 09:44
Злая гостья

Хотите денег - идите в бизнес. И хорошего вам настроения, держитесь!

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31.07.2019 10:32
Читатель

Мать-одиночка, ведущий специалист, городок Барнаул. Найти, кто не составит большого труда, в случае если эти данные верны.

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31.07.2019 11:05
- гость -

31.07.2019 09:31 Это понятно, но это оговаривается в пункте №2. Если человек не понимает разницу между госслужащим и муниципальным, а заодно еще и утверждает, что госслужащие не являются чиновниками, а чиновник - это отдельная такая должность в стране существует... то можно и в кучу для него собрать в одно понятие "госслужащий".

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31.07.2019 13:36
krash

Не очень грамотная тетя. Ошибок то...

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