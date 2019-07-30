Заместитель генпрокурора Александр Буксман на заседании коллегии ведомства заявил, что прошедшие на выходных митинги в Москве показали, что прокуратуре необходимо изменить некоторые подходы, пишет РБК.

"Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций", – подчеркнул Буксман.

По его словам, митинги в Москве показали всем необходимость "корректировки организации надзора при подготовке и проведении единого дня голосования".

Заместитель Чайки уверен, что важно своевременно реагировать на нарушения избирательных прав граждан, используя для этого "весь арсенал мер реагирования".

В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошла массовая акция протеста. Во время митинга священники укрыли в храме митингующих в Москве и спасли их от Росгвардии, которая, как сообщают СМИ, разгоняла людей резиновыми дубинками.

Люди вышли на улицы столицы, чтобы выразить свое недовольство тем, что на выборы в московскую думу допущены только "уже проверенные депутаты", другим же было отказано в регистрации.

По данным МВД, были задержаны чуть более 1000 человек. По другим данным, задержанных было около 1500 человек.