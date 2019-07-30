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Заместитель Чайки призвал "жестко пресекать" митинги, используя "весь арсенал"

, ИА "Амител"
В ведомстве отметили, что протесты недовольных нарушают избирательные права россиян
В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошла массовая акция протеста / Фото: zona.media

В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошла массовая акция протеста / Фото: zona.media

Заместитель генпрокурора Александр Буксман на заседании коллегии ведомства заявил, что прошедшие на выходных митинги в Москве показали, что прокуратуре необходимо изменить некоторые подходы, пишет РБК.

"Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций", – подчеркнул Буксман.

По его словам, митинги в Москве показали всем необходимость "корректировки организации надзора при подготовке и проведении единого дня голосования".

Заместитель Чайки уверен, что важно своевременно реагировать на нарушения избирательных прав граждан, используя для этого "весь арсенал мер реагирования".

В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошла массовая акция протеста. Во время митинга священники укрыли в храме митингующих в Москве и спасли их от Росгвардии, которая, как сообщают СМИ, разгоняла людей резиновыми дубинками.

Люди вышли на улицы столицы, чтобы выразить свое недовольство тем, что на выборы в московскую думу допущены только "уже проверенные депутаты", другим же было отказано в регистрации.

По данным МВД, были задержаны чуть более 1000 человек. По другим данным, задержанных было около 1500 человек.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

30.07.2019 18:24
- гость -

Добрые люди, то тут скажешь. Отлично защищают власть от народа. А по конституции обязаны защищать народ.

0  2
30.07.2019 18:26
месный

тоесть фальсифицирывать выборы под нужных кандидатов можно и чтобы им никто не мешал в принцыпе, а протестовать против этого нет?
Ты там ничё буксман не напутал? Конституцию прочти ! Походу буксман один из тех кто помогает в захвате власти! А это вроде как преступление уголовное или им можно?

0  2
30.07.2019 18:33
технарь

несогласным просьба вспомнить речи покойного Б.Немцова.

0  2
30.07.2019 18:37
ЖДУН

"Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций", — подчеркнул Буксман.

Помню этак в январе 1905 го разгон безоружного шествия рабочих произвёл шокирующее впечатление на общество. Сообщения о расстреле шествия, многократно завышавшие количество жертв, распространялись нелегальными изданиями, партийными прокламациями и передавались из уст в уста. Оппозиция возложила всю ответственность за случившееся на императора Николая II и самодержавный режим.
И через 10 лет песенка Николая 2 и самодержавной 300 летней Российской империи была спета, так же жёстко с ними расправились, как они с безоружными рабочими.

Истории не знают, двойка была по истории у этого буксмана.

0  2
30.07.2019 18:46
321ы

Чего-то не хватает... а, вот:
..."Гестапо вело преследование инакомыслящих, недовольных и противников власти Адольфа Гитлера, входило в состав Министерства внутренних дел Германии..."(с)

0  2
30.07.2019 18:52
гость

Зачем сильно далеко лезть в историю, когда еще пару месяцев назад во Франции были многотысячные митинги желтых жилетов, куда по сравнению с ними попали московские. Там в процессе разгона нескольким митингующим выбили глаза резиновыми пулями. А пару недель назад было видео на котором грузинские полицейские стреляют митингующим в упор прям в лицо, они аж отлетают после выстрелов. Если бы Соболь выбили бы глаз, она бы 100 % прошла в Мосгордуму, у нас народ, за тех, кого обижают

0  2
30.07.2019 18:53
гость

Во Франции за выбитые глаза никого не привлекли. Возможно привлекли тех, кому выбили глаза

0  2
30.07.2019 18:54
- гость -


С пожарами в Сибири так же жестко боролись бы, да корректировали бы надзор за Рослесхозом, прокурорские бездельники и корупционеры,

0  2
30.07.2019 18:58
месный

30.07.2019 18:52
гость

А чё ты не написал как именно себя вели и чё делали митингующие во франции?

0  2
30.07.2019 18:58
- гость -

30.07.2019 18:52
гость
Зачем сильно далеко лезть в историю, когда еще пару месяцев назад во Франции были многотысячные митинги желтых жилетов, куда по сравнению с ними попали московские. Там в процессе разгона нескольким митингующим выбили глаза резиновыми пулями. А пару недель назад было видео на котором грузинские полицейские стреляют митингующим в упор прям в лицо, они аж отлетают после выстрелов. Если бы Соболь выбили бы глаз, она бы 100 % прошла в Мосгордуму, у нас народ, за тех, кого обижают

В Грузии протестующие стали штурмовать здание парламента, во Франции жечь авто, и разбивать витрины, разницу протестов усёк

0  2
30.07.2019 18:58
гость

Наши не смогут бороться с пожарами, у нас экономика в 100 раз слабее американской, а американцы ни фига не могут сделать с пожарами в Калифорнии. И митингующих они разгоняют лучше, там даже мысли ни у кого не возникает провести несанкционированный митинг. Во Франции такая мысль возникла, несколько человек без глаз, сотни с отравлениями и другими травмами

0  2
30.07.2019 19:00
гость

30.07.2019 18:58
месный

А че ты сам не знаешь? А че в Грузии делали знаешь? А на Майдане знаешь?

0  2
30.07.2019 19:03
гость

30.07.2019 18:58
- гость -
В Грузии протестующие стали штурмовать здание парламента, во Франции жечь авто, и разбивать витрины, разницу протестов усёк

В Грузии полицейские протестующим стреляли прямо в харю, во Франции тоже, разницу действий полицейских усёк

0  2
30.07.2019 19:06
- гость -

Манифестации «желтых жилетов» и разбои хулиганов во время митингов нанесли Франции ущерб на €200 млн. Об этом сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр 19 марта.
Ранее убытки оценивались в €170 млн, уточняет ТАСС. Однако, как пояснил Ле Мэр, данная сумма была подсчитана без учета демонстрации 16 марта, когда активисты разгромили витрины магазинов и автомобили, подожгли ресторан, отделение банка и патрульный фургон. Министр добавил, что даже эта цифра является приблизительной.

В Москве подобного не было, жестко винтили людей просто стоящих в толпе протестующих .

БЕСПРЕДЕЛ МЕНТОВСКО, ПРОКУРОРСКИЙ

0  2
30.07.2019 19:08
гость

30.07.2019 18:58
- гость

Если власть будет желе в штанах как на Украине в 2014, у нас и протесты будут такие же. А если как во Франции, то все, там никто больше ничего не разбивает, трудно разбивать без глаз

0  2
30.07.2019 19:09
- гость -

Запела местная трольчатина старую песню майдан, на Украине, Америке хуже

0  2
30.07.2019 19:10
гость

В Москве не было ничего подобного, как во Франции уже потому, что во Франции протестующих было в десятки, если не в сотни, раз больше. Поэтому никто никому в Москве глаза и не выбивал

0  2
30.07.2019 19:11
месный

30.07.2019 19:00
гость

ЭЭээ слуш ты какого с раёна?

0  2
30.07.2019 19:12
- гость -

Статья 31. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.


и всё остальное от лукавой путинской власти

0  2
30.07.2019 19:13
гость

Либералистическая трольчатина не может запеть, что то другое, кроме, как пустите наших во власть, они всем сделают хорошо, в первую очередь себе

0  2
30.07.2019 19:15
гость

Конституция РФ всем гарантирует защиту их прав в суде и защиту от нарушений закона

все остальное от лукавой навальновской оппозиции

0  2
30.07.2019 19:16
- гость -

30.07.2019 19:13
гость
Либералистическая трольчатина не может запеть, что то другое, кроме, как пустите наших во власть, они всем сделают хорошо, в первую очередь себе

Да вы пустите, а там посмотрим себе или не себе

0  2
30.07.2019 19:17
гость

30.07.2019 19:11
месный

ЭЭээ слуш ты базар пригаси, те че надо, але?

0  2
30.07.2019 19:18
месный

30.07.2019 19:15
гость

А то всё множество чё там щас есть кому хорошо делает?

0  2
30.07.2019 19:21
- гость -

они всем сделают хорошо, в первую очередь себе

А ты хочешь, чтобы хорошо было только путину с друзьями?
Вон вован освободил от налогов на 15 лет Газпромнефть, где он и его карифаны владельцы.

0  2
30.07.2019 19:22
месный

30.07.2019 19:17
гость

Чё пивac кончилcя в пaлтaрaшкe из мaшки или ceмки?
Пингуй по роутингу, лaмeр виснутый....

0  2
30.07.2019 19:24
гость

30.07.2019 19:16
- гость -
Да вы пустите, а там посмотрим себе или не себе

А с хренали вас должны туда пускать не по закону? Из-за того, что вас американцы финансируют? Меня туда тоже не пускают, а я бы по зарплате порешал, она у меня меньше средней в Барнауле

0  2
30.07.2019 19:26
гость

30.07.2019 19:22
месный

Че либерастня тебя по базару подтянула, карнаух смешной? Раньше ты вроде больше по сути базарил, а счас прям сразу сдуваешься, клякса либералосонная

0  2
30.07.2019 19:28
гость

30.07.2019 19:21
- гость -
А ты хочешь, чтобы хорошо было только путину с друзьями?
Вон вован освободил от налогов на 15 лет Газпромнефть, где он и его карифаны владельцы.

Так им уже хорошо и вряд ли хуже будет. А ты хочешь, чтобы хорошо было еще и Навальному с друзьями? Так страна не резиновая, хватит переделы между ворами устраивать

0  2
30.07.2019 19:32
гость

30.07.2019 19:18
месный

А что изменится, когда пропиндосское множество придет, кому оно хорошо делать будет?

0  2
30.07.2019 21:53
- гость -

Давно пора прекратить нарушения закона. Организаторов по уголовной статье в Сибирь пожары тушить, а любителей хайпа по административке мыть общественные туалеты, а съёмки выкладывать в инстаграмм, пусть лайки собирают.

0  1
31.07.2019 09:48
- гость -

30.07.2019 19:03
гость
В Грузии девушку, которой повредили глаза, правительство отправило за рубеж на лечение. Но, увы, поздно.

0  1
31.07.2019 10:01
- гость -

Двоечниками были "прокурорские". Хотя историю должны знать от а до я, особенно политическую. Любой издевательство над народом, в итоге, приводит к появлению таких личностей, как Гершуни и Азеф. И вот тогда уже митинги перейдут в стадию террора против царской охранки. Всё лишь только от терпения оппонентов власти зависит, а ему, похоже, наступает предел. В сетях уже запущена процедура опознания полицаев, участвующих в преступлениях против народа.

0  1
31.07.2019 10:40
Жоржик

Все правильно сказал, окучивать надо либерасню, максимально жестко. За ними стоит лишь малая кучка пропиндосовских подсосников, народ их не поддерживает, никто не хочет получить у себя Украину. Надо колпашить всех причастных, не давать раскачивать ситуацию в стране.

0  1
31.07.2019 11:14
гость

Органы безопасности уже запустили процедуру опознания преступников, запустивших в сетях призыв против сотрудников правоохранительных органов, защищающих права других граждан от уличных преступников

0  1
31.07.2019 11:15
гость

Статья 17 Конституции РФ пункт 3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина НЕ ДОЛЖНО НАРУШАТЬ ПРАВА И СВОБОДЫ ДРУГИХ ЛИЦ

0  1
31.07.2019 13:59
- гость -


30.07.2019 19:15
гость

Конституция РФ всем гарантирует защиту их прав в суде и защиту от нарушений закона

все остальное от лукавой навальновской оппозиции
******************************************************************

Бестолочь, Конституция ничего не может гарантировать по опредлению.

0  0
31.07.2019 14:00
- гость -

У жоржика опять недержание, а говорил вчера, что за КПРФ голосовал. Троль едриснутый и проплаченый.

0  0
31.07.2019 16:18
гость

31.07.2019 13:59
- гость -

Статья 17 Конституции РФ пункт 3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина НЕ ДОЛЖНО НАРУШАТЬ ПРАВА И СВОБОДЫ ДРУГИХ ЛИЦ

******************************************************************

Учи Конституцию толеральный западораст, а то влетишь на своем митинге

0  0
31.07.2019 16:19
гость

О, либерастня опять задом завиляла

0  0
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