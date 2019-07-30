Пенсионерам установят новый прожиточный минимум для расчета доплат к пенсиям

Установлен порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера в регионах России для расчета социальной доплаты к пенсии, сообщается на сайте правительства страны.

Единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера, как отмечают на сайте кабмина, позволит исключить необоснованное занижение либо завышение субъектами Федерации величины прожиточного минимума пенсионера, а также повысить уровень социальной поддержки граждан.

"Подписанный документ определяет порядок расчета социальных доплат к пенсиям в регионах. Было выделено 4,3 млрд рублей на выравнивание доходов неработающих пенсионеров в 13 регионах", – пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что разработаны единые правила, по которым будет устанавливаться величина регионального прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год.

"От нее и будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки. Минимум будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе, и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах текущего года", – добавил премьер.

Медведев уверен, что такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера: "И, как мы рассчитываем, приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров".

Закон о перерасчете пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх величины прожиточного минимума был разработан правительством во исполнение поручения президента России Владимира Путина, озвученного 20 февраля в послании Федеральному собранию.

При этом ко второму чтению документа в Госдуме депутаты подготовили поправку, поручающую правительству утвердить единые и обязательные к исполнению правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах.

Ранее Росстат назвал средний размер пенсии в июне, которая за год подросла на 6,2%.