Средний размер пенсий, которые назначили российским пенсионерам в июне, составил 14 тыс. 168 рублей, что на 6,2% выше, чем в июне прошлого года, сообщается в докладе, опубликованном на сайте Росстата.

Показатель за первое полугодие 2019 года составил 14 тысяч 135 рублей. Средний размер пенсий за указанный период – 30,5% от среднего размера зарплаты в России.

Реальный размер назначенных в стране пенсий по итогам первого полугодия этого года, по предварительной оценке, вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне темпы роста реального размера назначенных пенсий ускорились на 0,5% по сравнению с маем. Реальные пенсии в прошлом месяце увеличились на 1,4% против 0,9% в мае.

Ранее Росстат сообщил, что в первом квартале 2019 года доходы ниже прожиточного минимума имели 14,3% населения страны – 20,9 млн человек. При этом в аналогичный период 2018 года мизерный доход был у 20,4 млн человек. Следовательно, уровень бедности в России за год вырос с 13,9% до 14,3%.

Позже министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, комментируя данные Росстата о выросшей бедности россиян, подчеркнул, такие цифры могли быть получены из-за изменения методов подсчета.