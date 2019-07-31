ГИБДД показала на карте все свои дорожные камеры

ГИБДД запустила на своем сайте интерактивный раздел, в котором представлена вся информация о средствах фото- и видеофиксации на дорогах России в каждом городе, сообщает ведомство.

Раздел пока работает в тестовом режиме и "находится на стадии наполнения". "Раздел будет регулярно наполняться актуальной информацией", – подчеркнули в министерстве.

Для получения информации необходимо выбрать регион, а затем найти интересующую территорию.

Само появление карты объяснили тем, что в МВД России на постоянной основе проводится анализ состояния дорожно-транспортного травматизма и вносятся предложения о размещении новых комплексов автоматической фотовидеофиксации в очагах аварийности.

Ранее сообщалось, что правительство России намерено "назначить" единственного оператора дорожных камер.