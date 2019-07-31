ГИБДД показала на карте все свои дорожные камеры

ГИБДД запустила на своем сайте интерактивный раздел, в котором представлена вся информация о средствах фото- и видеофиксации на дорогах России в каждом городе, сообщает ведомство.
Раздел пока работает в тестовом режиме и "находится на стадии наполнения". "Раздел будет регулярно наполняться актуальной информацией", – подчеркнули в министерстве.
Для получения информации необходимо выбрать регион, а затем найти интересующую территорию.
Само появление карты объяснили тем, что в МВД России на постоянной основе проводится анализ состояния дорожно-транспортного травматизма и вносятся предложения о размещении новых комплексов автоматической фотовидеофиксации в очагах аварийности.
Ранее сообщалось, что правительство России намерено "назначить" единственного оператора дорожных камер.
Комментарии
Алиса от Яндекса знает, это главное!
Судя по картам камер где то на лесных дорогах понаставились
Карта недостоверна, как минимум по трактовой указана камера Кордон-Темп" № MT0199 а на самом деле камер две, вторая на пересечение трактовой и павлика. И расстояние между ними 3100 метров, и фиксация идет по среденей скорости между двумя камерами. В штраф приходит 2 фото с обоих камер, расстояние и время и математическая скорость.
Думаю не единственное упущенное место. Почему? Камера не относится к ГИБДД?.
Все, повесился сайт МВД
Похоже не выдержал нагрузки, я еще в группу автоклуба кинул, ребята заинтересовались ) ) )
Однако как мало надо, чтоб сайт МФД положить ) ) )
31.07.2019 16:03
krash
У нас нет такого нарушение "средняя скорость"
месный
Было до недавнего времени. В Ленточном бору на въезд и на выезд камеры как раз вычисляли среднюю скорость и штрафовали.
Хотя законодательно нету
Для местного: У нас может быть и нет, а у них есть, и штрафы приходят. Вот описание этого комплекса:
Комплекс "КОРДОН-ТЕМП" предназначен для автоматической фотофиксации, распознавания ГРЗ, определения средней скорости всех ТС на участке между двумя фоторадарными блоками (далее ФБ) и непосредственно в зоне контроля каждого ФБ, а также передачи данных по каналам связи на сервер центра обработки данных (ЦОД).
Определение средней скорости на участке установленной протяженности производится по измеряемому интервалу времени между моментами въезда и выезда с контролируемого участка. Комплекс автоматически сохраняет фотографии с визуально различимым номерным знаком для каждого нарушителя: в начале и конце контролируемого участка.
31.07.2019 16:28
- гость -
И за чё штрафовали, за то что где-то там ты превысил на хрен знает сколько? Чё написано в штрафе за что основание какое?
Этож отменяется на раз, должно быть конкретное место и конкретная скорость в этом месте.
31.07.2019 16:29
krash
Там чё есть знак что вот стока метров/километров дороги можно проехать не быстрее чем за стока? Уже такой знак придумали, и штраф за это тоже?
Местному
Ну как бы...по городу же. а по ПДД 60. Поэтому знак занками, но даже и не нужен, но все же стоит 60 знак ) ) ) Картинка чет большая, хз как масштабировать её тут
31.07.2019 16:35
krash
Вы именно в указанном месте превысили до 86?
Далее чё написано какая статья нарушения? Если менно в этом месте небыло 86 - то отменяте нахрен этот произвол. Нет у нас штрафа за превышение средней скорости!
Да я там каждый день езжу. Уж камеры знаю, и уж перед ними стопроцентов у меня скорость даже не 70 и не 79 а 60 9на всякий случай) , а штрафы всеравно приходят. приходится теперь как пенсионер по этой трассе 3км плестись 60-70.
Статься 12,9 часть 2
31.07.2019 16:39
krash
По этой статье должно быть указано место время и на сколько, у вас на сколько неправильно, вы могли гдето быстрее гдето медленнее ехать, а место вообще не то.
А превысил где-то там примерно в среднем на столько - эт всё не то какбы.
У меня и спереди селфи есть)))) странно немного, что дистанция разная, на 1метр
Ну каждый день то не набегаешься доказывать. Камера то никуда не денется, поэтому приходится ехать в скоростном режиме, и видеть как тебя недовольно все обгоняют.....но приэтом ты понимаешь - что их ждет сюрприз
Не высокая.
31.07.2019 16:47
krash
надо не под камеру тормозить, а всю дорогу равномерно двигаться 79, тогда и недовольных не будет)
на фото не видно. а место нарушения указано?
31.07.2019 19:06
ruah
Координаты там есть, да и камера то гдето конкретно установлена с конкретными границами обзора