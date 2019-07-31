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ГИБДД показала на карте все свои дорожные камеры

, ИА "Амител"
Для получения информации необходимо выбрать регион, а затем найти интересующую территорию
В МВД постоянно вносятся предложения о размещении новых комплексов фотовидеофиксации / Фото: гибдд.рф/milestones

В МВД постоянно вносятся предложения о размещении новых комплексов фотовидеофиксации / Фото: гибдд.рф/milestones

ГИБДД запустила на своем сайте интерактивный раздел, в котором представлена вся информация о средствах фото- и видеофиксации на дорогах России в каждом городе, сообщает ведомство.

Раздел пока работает в тестовом режиме и "находится на стадии наполнения". "Раздел будет регулярно наполняться актуальной информацией", – подчеркнули в министерстве.

Для получения информации необходимо выбрать регион, а затем найти интересующую территорию.

Само появление карты объяснили тем, что в МВД России на постоянной основе проводится анализ состояния дорожно-транспортного травматизма и вносятся предложения о размещении новых комплексов автоматической фотовидеофиксации в очагах аварийности.

Ранее сообщалось, что правительство России намерено "назначить" единственного оператора дорожных камер.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

31.07.2019 15:51
- гость -

Алиса от Яндекса знает, это главное!

0  0
31.07.2019 15:55
Иsтина

Судя по картам камер где то на лесных дорогах понаставились

0  0
31.07.2019 16:03
krash

Карта недостоверна, как минимум по трактовой указана камера Кордон-Темп" № MT0199 а на самом деле камер две, вторая на пересечение трактовой и павлика. И расстояние между ними 3100 метров, и фиксация идет по среденей скорости между двумя камерами. В штраф приходит 2 фото с обоих камер, расстояние и время и математическая скорость.

Думаю не единственное упущенное место. Почему? Камера не относится к ГИБДД?.

0  0
31.07.2019 16:08
- гость -

Все, повесился сайт МВД

0  0
31.07.2019 16:22
krash

Похоже не выдержал нагрузки, я еще в группу автоклуба кинул, ребята заинтересовались ) ) )

Однако как мало надо, чтоб сайт МФД положить ) ) )

0  0
31.07.2019 16:25
месный

31.07.2019 16:03
krash

У нас нет такого нарушение "средняя скорость"

0  0
31.07.2019 16:28
- гость -

месный

Было до недавнего времени. В Ленточном бору на въезд и на выезд камеры как раз вычисляли среднюю скорость и штрафовали.
Хотя законодательно нету

0  0
31.07.2019 16:29
krash

Для местного: У нас может быть и нет, а у них есть, и штрафы приходят. Вот описание этого комплекса:

Комплекс "КОРДОН-ТЕМП" предназначен для автоматической фотофиксации, распознавания ГРЗ, определения средней скорости всех ТС на участке между двумя фоторадарными блоками (далее ФБ) и непосредственно в зоне контроля каждого ФБ, а также передачи данных по каналам связи на сервер центра обработки данных (ЦОД).

Определение средней скорости на участке установленной протяженности производится по измеряемому интервалу времени между моментами въезда и выезда с контролируемого участка. Комплекс автоматически сохраняет фотографии с визуально различимым номерным знаком для каждого нарушителя: в начале и конце контролируемого участка.

0  0
31.07.2019 16:31
месный

31.07.2019 16:28
- гость -

И за чё штрафовали, за то что где-то там ты превысил на хрен знает сколько? Чё написано в штрафе за что основание какое?
Этож отменяется на раз, должно быть конкретное место и конкретная скорость в этом месте.

0  0
31.07.2019 16:33
месный

31.07.2019 16:29
krash

Там чё есть знак что вот стока метров/километров дороги можно проехать не быстрее чем за стока? Уже такой знак придумали, и штраф за это тоже?

0  0
31.07.2019 16:35
krash

Местному
https://i.ibb.co/26mRPDw/1.jpg

0  0
31.07.2019 16:36
krash

Ну как бы...по городу же. а по ПДД 60. Поэтому знак занками, но даже и не нужен, но все же стоит 60 знак ) ) ) Картинка чет большая, хз как масштабировать её тут

0  0
31.07.2019 16:37
месный

31.07.2019 16:35
krash

Вы именно в указанном месте превысили до 86?
Далее чё написано какая статья нарушения? Если менно в этом месте небыло 86 - то отменяте нахрен этот произвол. Нет у нас штрафа за превышение средней скорости!

0  0
31.07.2019 16:39
krash

Да я там каждый день езжу. Уж камеры знаю, и уж перед ними стопроцентов у меня скорость даже не 70 и не 79 а 60 9на всякий случай) , а штрафы всеравно приходят. приходится теперь как пенсионер по этой трассе 3км плестись 60-70.
Статься 12,9 часть 2

0  0
31.07.2019 16:43
месный

31.07.2019 16:39
krash

По этой статье должно быть указано место время и на сколько, у вас на сколько неправильно, вы могли гдето быстрее гдето медленнее ехать, а место вообще не то.
А превысил где-то там примерно в среднем на столько - эт всё не то какбы.

0  0
31.07.2019 16:45
krash

https://i.ibb.co/2WMcTHF/fine-1564566044.jpg

У меня и спереди селфи есть)))) странно немного, что дистанция разная, на 1метр

0  0
31.07.2019 16:47
krash

Ну каждый день то не набегаешься доказывать. Камера то никуда не денется, поэтому приходится ехать в скоростном режиме, и видеть как тебя недовольно все обгоняют.....но приэтом ты понимаешь - что их ждет сюрприз

0  0
31.07.2019 17:10
- гость -

Не высокая.

0  0
31.07.2019 18:40
- гость -

31.07.2019 16:47
krash

надо не под камеру тормозить, а всю дорогу равномерно двигаться 79, тогда и недовольных не будет)

0  0
31.07.2019 19:06
ruah

на фото не видно. а место нарушения указано?

0  0
31.07.2019 19:41
месный

31.07.2019 19:06
ruah

Координаты там есть, да и камера то гдето конкретно установлена с конкретными границами обзора

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