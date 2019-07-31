Фото: amic.ru

Группа активистов в Барнауле устроила пикет против введения электронных паспортов, сообщает корреспондент Amic.ru с места событий.

Свыше десятка горожан собрались у кинотеатра "Мир" с плакатами "Требуем общественного диалога по цифровизации", "60% граждан против внедрения цифровых паспортов" и "Цифровое досье – возможный источник злоупотреблений".

Они поставили подписи под обращением к президенту и правительству РФ с требованием предоставить возможность гражданам самим выбирать, переходить на электронный паспорт или использовать традиционные бумажные документы.

Общественники считают, что формирование единой базы данных со всей информацией о гражданах ущемляет их права. В связи с этим они предлагают вносить в базу данных сведения только о тех людях, которые дали на это свое согласие.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил правительству задачу, чтобы к 2024 году все жители нашей страны в полной мере могли использовать электронный паспорт.