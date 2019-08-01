Жительницы Алтая перевели 185 тыс. рублей мошеннику, пообещавшему им кредит на 150 тысяч

Мошенник похитил у двух жительниц Алтайского края 185 тыс. рублей под предлогом оплаты услуг за предоставление кредита, сообщает региональное МВД.

За помощью к сотрудникам полиции обратились жительницы села Дегтярка 1965 и 1958 годов рождения. Женщины пожаловались на то, что неизвестный похитил у них деньги.

"Они решили взять кредит 150 тысяч рублей. С этой целью женщины подали заявки в несколько интернет-банков. Кредит они решили оформить на одну из них. В этот же день позвонил мужчина и, представившись менеджером банка, сообщил, что заявка на заем одобрена", – сообщили в ведомстве.

Он рассказал про условия для получения кредита и попросил перевести деньги для открытия специальных счетов, а также на другие расходы, необходимые для оформления договора.

В течение двух недель женщины через банкоматы перевели мошеннику 185 тыс. Все эти деньги "сотрудник банка" обещал вернуть вместе с кредитом. В итоге потерпевшие не получили ни кредита, ни своих денег. После они решили обратиться за помощью в полицию.

Ранее барнаульская пенсионерка пошла отключать "автоплатеж", созвонившись с "сотрудником банка", и лишилась 150 тысяч рублей.