Жительницы Алтая перевели 185 тыс. рублей мошеннику, пообещавшему им кредит на 150 тысяч

Мошенник похитил у двух жительниц Алтайского края 185 тыс. рублей под предлогом оплаты услуг за предоставление кредита, сообщает региональное МВД.
За помощью к сотрудникам полиции обратились жительницы села Дегтярка 1965 и 1958 годов рождения. Женщины пожаловались на то, что неизвестный похитил у них деньги.
"Они решили взять кредит 150 тысяч рублей. С этой целью женщины подали заявки в несколько интернет-банков. Кредит они решили оформить на одну из них. В этот же день позвонил мужчина и, представившись менеджером банка, сообщил, что заявка на заем одобрена", – сообщили в ведомстве.
Он рассказал про условия для получения кредита и попросил перевести деньги для открытия специальных счетов, а также на другие расходы, необходимые для оформления договора.
В течение двух недель женщины через банкоматы перевели мошеннику 185 тыс. Все эти деньги "сотрудник банка" обещал вернуть вместе с кредитом. В итоге потерпевшие не получили ни кредита, ни своих денег. После они решили обратиться за помощью в полицию.
Ранее барнаульская пенсионерка пошла отключать "автоплатеж", созвонившись с "сотрудником банка", и лишилась 150 тысяч рублей.
Комментарии
интересно кончатся дураки то? Каждую неделю подобная новость.
Интресо мошенников то ловят хоть? или это один тип разводит дураков?
Не догоняю. Им нужны были в кредит 150 тысяч, и они перевели... 185 тысяч?
1.08.2019 13:21
- гость ----------------
Людям нужно 335 тысяч, 185 у них есть. Логика понятна?)
оказалось что у самих есть деньги их больше и они не нужны на самом деле. Тут и профессор сломает голову над человеческой логикой
То есть чтобы получить кредит в 150 тыс, надо сначала отдать бОльшую сумму банку? И они считали, что так и надо? Сказочные... даже не знаю, как назвать.
Я "женскую логику" не понимаю, она работает по совершенно непонятно по каким принципам.
1.08.2019 14:00
Логика
Можно подумать, что если человек дурак, то имеет значение, какого он пола.
Санёк
Ну это бредово же: перевести БОЛЬШУЮ сумму, чем требуется кредит? Они в курсе, что вообще-то это по-другому работает? По такой логике, чтобы взять миллион в ипотеку, надо сначала заплатить два.