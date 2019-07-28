На сотовый телефон жительницы Барнаула 1953 года рождения пришло СМС-сообщение с информацией о том, что к банковской карте подключен автоплатеж, после чего она перезвонила на указанный в сообщении номер телефона и "оператор банка" объяснил ей ситуацию.

Мошенник сообщил потерпевшей, что для отключения услуги необходимо произвести некоторые операции. "Потерпевшая прошла к ближайшему банкомату, где по указанию "сотрудника банка" произвела ряд операций, в результате чего с ее карты произошло списание денежных средств – около 150000 рублей", – рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В ведомстве в очередной раз обращаются к жителям Алтая с просьбой: в случае поступления СМС-сообщений с информацией о блокировке вашей карты ни в коем случае не перезванивайте на указанный номер, а звоните на телефон круглосуточной горячей линии банка, написанный на обратной стороне вашей пластиковой карты.

Ранее в Барнауле мошенники обманули девушку при попытке снять жилье.