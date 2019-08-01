Опубликовано видео допроса матери младенца, тело которого нашли в пакете в Бийске

Мать убитой 11-месячной девочки, тело которой накануне нашли в подъезде одного из домов в Бийске, была допрошена следователями в качестве подозреваемой, сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.
"Вечером 27 июля 2019 года в своем доме в городе Бийске подозреваемая, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, пытаясь успокоить дочь, нанесла ей телесные повреждения", – рассказали в ведомстве.
Утром мать обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни. Она положила тело девочки в полиэтиленовый пакет и отнесла в подъезд одного из жилых домов города, а затем скрылась.
Ведомство отмечает, что на поиски женщины были направлены все силы оперативных сотрудников уголовного розыска местного отдела полиции и СК. Сегодня ночью подозреваемая была задержана, скрывалась она в доме своих знакомых в селе Алтайское.
На допросе женщина рассказала, что испугалась привлечения к уголовной ответственности за убийство дочери. Видео двадцати секунд допроса опубликовала "Катунь 24", на кадрах мать объясняет, что именно случилось с ребенком.
В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении женщине обвинения и избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии
Животное
алкоголь - зло
почему на бутылках с водкой не печатают страшные этикетки как на сигаретах??? Например домашнее насилие....!
И они еще будут призывать людей рожать, да побольше!.. Мол, в стране демографический кризис...
1.08.2019 17:42
- гость -
Тут не картинки надо печатать, а культуру потребления горячительных напитков у населения развивать. А у нас любая культура, в том числе пития, точнее, ее внедрение, всегда воспринимается в штыки: "Ишь, культурный какой, интеллигентишка!..", "Самый умный нашелся!..", и т.д.