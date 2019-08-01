Правоохранительные органы задержали мать 11-месячного ребенка, тело которого обнаружили утром 28 июля в подъезде одного из домов в Бийске, сообщает 1 августа СУ СКР по Алтайскому краю.
Задержание 25-летней Екатерины Шишковой произведено благодаря совместным действиям оперативников МУ МВД России "Биское" и следователей-криминалистов. Она находилась у одного из знакомых в алтайском селе.
Девушку подозревают в убийстве собственной дочери. Судмедэксперты выяснили причину смерти девочки. Она умерла от черепно-мозговой травмы.
Сейчас следователи допрашивают бийчанку, а также проводят иные мероприятия для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Комментарии
Жесть, если это так и есть. У самого 3 детей не задумываясь забрал бы, но что бы убивать.....Мне кажется даже мужчина был бы сострадальней в такой ситуации, скорее подкинул бы
Ты странный у тебя трое детей, а ты до сих пор не понял, что женщина если едет на серьезное преступление чаще всего очень жестока.