Правоохранительные органы задержали мать 11-месячного ребенка, тело которого обнаружили утром 28 июля в подъезде одного из домов в Бийске, сообщает 1 августа СУ СКР по Алтайскому краю.

Задержание 25-летней Екатерины Шишковой произведено благодаря совместным действиям оперативников МУ МВД России "Биское" и следователей-криминалистов. Она находилась у одного из знакомых в алтайском селе.

Девушку подозревают в убийстве собственной дочери. Судмедэксперты выяснили причину смерти девочки. Она умерла от черепно-мозговой травмы.

Сейчас следователи допрашивают бийчанку, а также проводят иные мероприятия для выяснения всех обстоятельств трагедии.