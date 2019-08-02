Пьяные водители за месяц на Алтае устроили 29 ДТП

За месяц в Алтайском крае произошло 29 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональное МВД.

В ДТП по вине пьяных водителей за месяц получили ранения 45 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, два человека погибли, в том числе один ребенок.

Несмотря на профилактику, внушительные штрафы и уголовную ответственность, водители транспортных средств продолжают садиться за руль в состоянии опьянения, отмечают в ведомстве.

Так, 1 августа в селе Жуланихе Заринского района отец с сыном 2010 года рождения ехали на автомобиле ВАЗ-210740, которым управлял их пьяный родственник. Машина вылетела в кювет. В результате ребенок скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В конце июля в Бийске пьяная женщина 1988 года рождения, не имеющая водительского удостоверения, управляла автомобилем ВАЗ-2103. Машина также съехала с дороги. Водитель и несовершеннолетний пассажир 2018 года рождения получили телесные повреждения. Кроме того, автомобиль не был оборудован детским удерживающим устройством, а ребенок в момент ДТП находился на руках у мужчины, сидевшего на переднем сиденье.

Алтайская Госавтоинспекция призывает водителей присоединиться к борьбе с пьянством за рулем, не оставаться равнодушными и сообщать о данных фактах в полицию по телефону 102 (с мобильного).

В начале июля пьяный житель Алтая решил покатать племянника и устроил смертельное ДТП.