Студентам предложили взять кредит на десять лет для своего образования

Студенты смогут получить образовательные кредиты, причем заем можно будет возвратить в течение десяти лет после получения диплома о высшем образовании, сообщается на сайте Сбербанка.

С 1 августа 2019 года стартовал совместный проект Минобрнауки России и ПАО "Сбербанк" о государственной поддержке образовательного кредитования. Ранее такая программа уже действовала с 2010 по 2016 год, но в начале 2017 года банк заморозил выдачу таких займов. После того как в 2018 году правительство ввело новые правила образовательного кредитования, Сбербанк начал переговоры с Минобрнауки о возобновлении программы по выдаче образовательных кредитов.

Новая программа предполагает уменьшение процентной ставки. Если до заморозки она составляла 10-11%, то теперь не превысит 9% годовых при действующей ключевой ставке.

По условиям программы кредит будут давать всем студентам и абитуриентам вузов, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Льготный период охватывает весь срок обучения плюс еще три месяца — во время учебы студент не должен будет выплачивать банку основной долг по образовательному кредиту, а в первый и второй год сможет не платить часть процентов.

Таким образом, выплачивать текущие проценты можно с третьего года. Возмещать стоимость обучения можно будет в течение десяти лет после получения диплома о высшем образовании. Такие кредиты будут выдавать без предоставления какого-либо поручительства.

"Мы стремимся поддержать наших клиентов в решении важных жизненных вопросов, таких как получение высшего образования в ведущих образовательных учреждениях страны", — расссказал директор дивизиона Сбербанка "Занять и Сберегать" Сергей Широков.

По мнению замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова, образовательный кредит даст возможность студенту получить образование в престижном вузе, после которого у него будет больше шансов найти хорошую работу, пишет "Парламентская газета".

"Важно, что полностью выплачивать проценты студенты будут после окончания вуза", — отметил депутат. Это, по его мнению, позволит сократить количество случаев, когда студенты получают кредиты, устраиваются на работу, чтобы быстрее их отдать, а потом из-за плохой успеваемости их отчисляют из вуза.

При этом ставку в 9% Чернышов считает довольно высокой для образовательного кредита. Он подчеркнул, что если в льготном кредитовании студентов примут участие другие банки, то процент будет ниже.

Ранее Ченышов предложил сделать полностью бесплатным образование в вузах, расположенных в приграничных регионах России.