Задержаны участники террористической ячейки, которые готовились к нападению на воинскую часть во Владимирской области, сообщает региональная ФСБ.
По данным ведомства, преступной группой руководил местный житель 1999 года рождения. Вместе с сообщниками он намеревался совершить нападение на воинскую часть, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.
"Злоумышленник и его сообщники задержаны", – говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".
Пресечь деятельность преступной группы удалось при взаимодействии управлений ФСБ России по Владимирской и Рязанской областям.
Ранее Госдума предложила запретить анонимное пополнение электронных кошельков. Депутаты уверены, что они могут быть использованы для финансирования терроризма.
Комментарии
А почему именно террористов, а не бандитов? Тут скорее всего простой бандитизм, но кому то хочется выдать его за терроризм и под шумок "затягивать" гайки...
Да я ваще не уверен, что напасть хотели. Видимо в соцсетях пошутили посидели, распланировали даже нападение. И все. Ну это надо быть дебилами, чтобы нападать на воинскую часть. Их исходя уже из этого нужно не судить, а в дурку везти, причем срочно.
По данным ведомства, преступной группой руководил местный житель 1999 года рождения.
в 20 лет, а уже руководитель преступной группы! Поди из этой части месяц назад дембельнулся, пошел в гости?
Покушение на царя они не планировали случайно?