Задержаны участники террористической ячейки, которые готовились к нападению на воинскую часть во Владимирской области, сообщает региональная ФСБ.

По данным ведомства, преступной группой руководил местный житель 1999 года рождения. Вместе с сообщниками он намеревался совершить нападение на воинскую часть, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.

"Злоумышленник и его сообщники задержаны", – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".

Пресечь деятельность преступной группы удалось при взаимодействии управлений ФСБ России по Владимирской и Рязанской областям.

Ранее Госдума предложила запретить анонимное пополнение электронных кошельков. Депутаты уверены, что они могут быть использованы для финансирования терроризма.