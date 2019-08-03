Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий круг получателей ежемесячных выплат на первого или второго ребенка. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом изменяется критерий нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка.

Сейчас право на выплаты есть только у семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Теперь нуждающимися будут считаться, если доход ниже 2-кратной величины этого показателя.

Вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума. Сейчас размер пособия составляет 50 рублей.

Также увеличен срок со дня рождения ребенка, в течение которого можно подать заявление о выплате. В настоящее время это полтора года, а будет три.

О необходимости повысить "очень маленькое пособие" в 50 рублей в середине июня заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как сообщалось ранее, эти изменения коснутся 70% семей, где родился первый или второй ребенок.