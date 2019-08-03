Алтайских предпенсионеров к концу года переучат на бухгалтеров, слесарей и операторов ЭВМ

Участниками регионального проекта по дополнительному профессиональному образованию "Старшее поколение" с начала года стали 578 жителей Алтайского края, находящихся в предпенсионном возрасте, сообщает местный Минтруд.
Из них завершили обучение и продолжили трудовую деятельность 226 человек. Регпроект реализуется в рамках национального проекта "Демография".
"В Курьинском районе главный бухгалтер компании "Колывань-лес" проходит переподготовку, а бухгалтер комитета по образованию администрации района повышает квалификацию", – рассказывает ведомство.
Обучение проводится дистанционно, полученные знания помогут трудиться на прежних местах работы.
До конца года запланировано обучение предпенсионеров по профессиям бухгалтер, делопроизводитель, оператор ЭВМ, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования и социальный работник.
Накануне сообщалось, что алтайские власти намерены увеличить продолжительность жизни до 76 лет. Такую задачу поставил глава региона Виктор Томенко.
Комментарии
операторов ЭВМ
А почему не операторов машинного доения?
С таким отношением к людям продолжительность жизни не только Не увеличится, а будет только уменьшаться. Природу не обманешь, как бы не пытались. Те сворованные деньги и года у пенсионеров встанут комом в горле у тех, кто придумал ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ..
А бухгалтеров куда девать ?
3.08.2019 15:38
- гость -
сами сдохнут