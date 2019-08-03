Алтайских предпенсионеров к концу года переучат на бухгалтеров, слесарей и операторов ЭВМ

Участниками регионального проекта по дополнительному профессиональному образованию "Старшее поколение" с начала года стали 578 жителей Алтайского края, находящихся в предпенсионном возрасте, сообщает местный Минтруд.

Из них завершили обучение и продолжили трудовую деятельность 226 человек. Регпроект реализуется в рамках национального проекта "Демография".

"В Курьинском районе главный бухгалтер компании "Колывань-лес" проходит переподготовку, а бухгалтер комитета по образованию администрации района повышает квалификацию", – рассказывает ведомство.

Обучение проводится дистанционно, полученные знания помогут трудиться на прежних местах работы.

До конца года запланировано обучение предпенсионеров по профессиям бухгалтер, делопроизводитель, оператор ЭВМ, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования и социальный работник.

Накануне сообщалось, что алтайские власти намерены увеличить продолжительность жизни до 76 лет. Такую задачу поставил глава региона Виктор Томенко.