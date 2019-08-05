Ремонт Старого моста в Барнауле продлили на месяц из-за дождей и коррозии металла

Ремонт железнодорожной части Старого моста продлевается еще на месяц – до конца августа, сообщает алтайский Минтранс.

"В связи с дождливыми погодными условиями в начале июля и большим процентом выявленных в процессе ремонта поврежденных коррозией участков пролетных строений автомобильной части Старого моста через реку Обь в Барнауле, подрядной организацией будут продлены ремонтные работы в период с 6 по 31 августа", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что работы по антикоррозионной защите пролетных строений будут проводиться на железнодорожном мосту с 5 по 31 июля.

В целях безопасности во время проведения работ на автомобильном мосту, совмещенном с железнодорожным, с 22:00 до 6:00 местного времени в указанный период будет прекращено движение транспорта. На курсирование пассажирских поездов ремонтные работы не повлияют.

Решение о ремонте принято на основании технических регламентов эксплуатации железнодорожных мостов, согласовано с ГИБДД и другими ответственными службами, уточняют в министерстве.

Жителей региона просят заранее планировать свои поездки.