Наказание за непропуск машин скорой помощи ужесточили в России с 6 августа

Штрафы за отказ уступить дорогу машине скорой помощи увеличили в России в несколько раз с 6 августа, пишет РБК.
Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи с включенными мигалками и сиреной. Раньше за это полагался штраф до 500 руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
Теперь сумма штрафа составит от трех до пяти тысяч рублей, а срок лишения прав – от трех месяцев до одного года.
Также вступают в силу изменения, согласно которым вводится уголовная ответственность за воспрепятствование работе врачей и проезду машин скорой. Если вследствие этого здоровью пациента будет нанесен тяжкий вред, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет, если пациент умрет – до четырех лет.
Инициатор введения уголовной ответственности – Ирина Яровая. Совместно с группой депутатов она предлагает внести в УК России новую статью "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи".
В прошлом году в Москве водитель заблокировал проезд машине детской реанимации, выезжавшей из больницы.
Комментарии
А для умников, приармянившихся к скорой помощи, что бы быстро по пробкам двигаться, будут наказания ???
Почему умники? кто успел тот молодец. Или вы хотите чтобы после проезда скорой данная полоса осталась пустовать? сколько 5 минут, пол часа, до вечера? как вы себе это видите?
Вы похоже частенько в числе тех оказываетесь кто не успевает за скорой пристроиться (хотя очень этого хочет) и сидите брызгая слюной в окно, материте тех, кому повезло ))))
Давно пора
Хорошо, закон приняли, тогда объясните, если я стою перед стоп-линией, на перекрестке камеры, а сзади скорая? при пропуске - штраф, при не пропуске - штраф.... как быть?
6.08.2019 13:05
- гость -
А что вас не устраивает, штраф платить полюбому. )))))))) Правительство о вас заботится, даже думать не надо.
А если серьезно, то очень правильный вопрос! как быть то в такой ситуации?
13:12, и еще добавлю, какие штрафы будут чиновникам на их кортежи, когда машины скорой помощи стоят и ждут, пока барин проедет?
6.08.2019 12:42
- гость -
Речь наверно зашла о тех "шустрых", которые следом за скорой с мигалкой едут по встречке и т.д., и т.п.
Надо тогда и ментам которые останавливают скорые для проезда чинуш всех мастей и для тех кому останавливают штрафы ввести многократно превосходящие ввести...а то как-то......
а если деваться некуда то как, если вот тока в яму съехать можно с повреждением своего авто то тогда как? Или вообще напрочь некуда деться, ни в лево ни в право ни в перёд типа в пробке стоишь. Или с права пешеходная дорожка чё пешеходов давить или как?
6.08.2019 13:12
- гость -
Для пропуска скорой вы должны прижаться к обочине, если вы уже прижаты к обочине, все, ничего больше вы сделать не можете. Нарушать ПДД вы не обязаны и не потому, что это штраф, а потому что это может быть ДТП и даже смерть. Начнете вылазить за стоп линию на красный, вам нос снесут или пешик врубится и умрет, больше от страха. Поэтому нарушать закон вы не обязаны, если все по возможности прижмутся вправо, скорая проедет
Скорая, как правило, идет по крайней левой, сгоняя с нее авто вправо. И в 99 % случаев освободить крайнюю левую возможность есть, у тех, кто справа должно хватить ума дать перестроится