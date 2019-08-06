Наказание за непропуск машин скорой помощи ужесточили в России с 6 августа

Штрафы за отказ уступить дорогу машине скорой помощи увеличили в России в несколько раз с 6 августа, пишет РБК.

Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи с включенными мигалками и сиреной. Раньше за это полагался штраф до 500 руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Теперь сумма штрафа составит от трех до пяти тысяч рублей, а срок лишения прав – от трех месяцев до одного года.

Также вступают в силу изменения, согласно которым вводится уголовная ответственность за воспрепятствование работе врачей и проезду машин скорой. Если вследствие этого здоровью пациента будет нанесен тяжкий вред, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет, если пациент умрет – до четырех лет.

Инициатор введения уголовной ответственности – Ирина Яровая. Совместно с группой депутатов она предлагает внести в УК России новую статью "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи".

В прошлом году в Москве водитель заблокировал проезд машине детской реанимации, выезжавшей из больницы.