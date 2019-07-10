В России могут ввести уголовную ответственность в отношении водителей, которые не пропустили машину скорой помощи, если это привело к негативным последствиям для пациента.
Соответствующий законопроект Госдума РФ рассмотрит во втором чтении, пишет "Интерфакс".
Инициатором нововведения выступила Ирина Яровая. Совместно с группой депутатов она предлагает внести в УК России новую статью "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи".
Статья будет предусматривать для водителя лишение свободы на срок до четырех лет в том случае, если больной умер.
Если пациенту в результате был причинен тяжкий вред здоровью, на выбор суда – штраф до 80 тысяч рублей, либо принудительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до двух лет.
Если опасности для его жизни не было, то автомобилисту будет грозить лишение водительских прав на срок до года или штраф до 5 тыс. рублей. Аналогичную меру наказания хотят ввести для тех, кто не пропускает машину любой спецслужбы с синей мигалкой.
Кодекс РФ об административных правонарушениях планируют дополнить штрафом от 4 тысяч до 5 тысяч рублей за воспрепятствование деятельности медработника по оказанию медицинской помощи.
Комментарии
Неужели Яровая что-то годное придумала...
Ну тогда надо первым сажать страшно сказать кого. Помнится, была история в соседнем городе Н, когда доблестные гайцы не пропустили машину скорой, когда в городе было перекрытие всего и вся по случаю его приезда. А там женщину в роддом везли. Погибли оба - и мать, и ребенок.
Вот только не надо на Нас передёргивать!
Да никогда они этот закон не примут
Скорая помощь - это такси для чиновников, понятно их намерение ужесточить непропуск авто.
а почему сразу не расстреливать на месте
Понимаю когда скорая помощь, пожарная, газовая или МЧС, но почему должен уступать дорогу члену едущему с мигалкой в наглухо тонированном авто, который просто везет свой зад в кабинет! И ужесточение закона чиновники не из-за автомобилей быстрого реагирования замутили, а для удобства себя любимых!