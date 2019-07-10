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Госдума предлагает садить в тюрьму за непропуск машины скорой помощи

, ИА "Амител"
Такая мера возможна в случаях, когда из-за этого скончался пациент
Фото: hayinfo.ru

Фото: hayinfo.ru

В России могут ввести уголовную ответственность в отношении водителей, которые не пропустили машину скорой помощи, если это привело к негативным последствиям для пациента.

Соответствующий законопроект Госдума РФ рассмотрит во втором чтении, пишет "Интерфакс".

Инициатором нововведения выступила Ирина Яровая. Совместно с группой депутатов она предлагает внести в УК России новую статью "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи".

Статья будет предусматривать для водителя лишение свободы на срок до четырех лет в том случае, если больной умер.

Если пациенту в результате был причинен тяжкий вред здоровью, на выбор суда – штраф до 80 тысяч рублей, либо принудительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до двух лет.

Если опасности для его жизни не было, то автомобилисту будет грозить лишение водительских прав на срок до года или штраф до 5 тыс. рублей. Аналогичную меру наказания хотят ввести для тех, кто не пропускает машину любой спецслужбы с синей мигалкой.

Кодекс РФ об административных правонарушениях планируют дополнить штрафом от 4 тысяч до 5 тысяч рублей за воспрепятствование деятельности медработника по оказанию медицинской помощи.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.07.2019 09:08
- гость -

Неужели Яровая что-то годное придумала...

0  0
10.07.2019 09:19
- гость -

Ну тогда надо первым сажать страшно сказать кого. Помнится, была история в соседнем городе Н, когда доблестные гайцы не пропустили машину скорой, когда в городе было перекрытие всего и вся по случаю его приезда. А там женщину в роддом везли. Погибли оба - и мать, и ребенок.

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10.07.2019 09:25
9:19

Вот только не надо на Нас передёргивать!

0  0
10.07.2019 09:47
- гость -

Да никогда они этот закон не примут

0  0
10.07.2019 09:47
- гость -

Скорая помощь - это такси для чиновников, понятно их намерение ужесточить непропуск авто.

0  0
10.07.2019 10:35
- гость -

а почему сразу не расстреливать на месте

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10.07.2019 10:56
- гость -

Понимаю когда скорая помощь, пожарная, газовая или МЧС, но почему должен уступать дорогу члену едущему с мигалкой в наглухо тонированном авто, который просто везет свой зад в кабинет! И ужесточение закона чиновники не из-за автомобилей быстрого реагирования замутили, а для удобства себя любимых!

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