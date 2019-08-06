Медведев поручил привлечь к ответственности сорвавших сроки нацпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, чья деятельность привела к нарушению сроков реализации национальных проектов, пишет "Парламентская газета".

"Руководителям национальных проектов, высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить утверждение нормативных актов, необходимых для реализации национальных проектов, и принять меры дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим нарушение сроков их выпуска", – говорится в поручении Медведева.

Он также дал задание проанализировать причины неисполнения необходимых мероприятий, задуманных для реализации нацпроектов, и принять меры по их ускорению.

Заняться этим вопросом должны Минздрав, Минтруд и Минпросвещения.

Ранее выяснилось, что расходы на нацпроекты за полгода оказались исполнены менее чем на треть.