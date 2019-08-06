Медведев поручил привлечь к ответственности сорвавших сроки нацпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, чья деятельность привела к нарушению сроков реализации национальных проектов, пишет "Парламентская газета".
"Руководителям национальных проектов, высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить утверждение нормативных актов, необходимых для реализации национальных проектов, и принять меры дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим нарушение сроков их выпуска", – говорится в поручении Медведева.
Он также дал задание проанализировать причины неисполнения необходимых мероприятий, задуманных для реализации нацпроектов, и принять меры по их ускорению.
Заняться этим вопросом должны Минздрав, Минтруд и Минпросвещения.
Ранее выяснилось, что расходы на нацпроекты за полгода оказались исполнены менее чем на треть.
Комментарии
А кто говорил о необходимости повышения пенсионного возраста? -Вот и люди отвернулись от Премьера.
А зачем премьеру виноградники в Италии, если работать надо в России и некогда ездить за границу?
Законы менеджмента гласят, что виновные в невыполнении плана всегда должны быть наказаны, а достойно выполнившие - поощрены. И шкала наказания, и шкала поощрения должна быть известна В МОМЕНТ доведения плана. Если виновным начинают придумывать наказание постфактум, то это значит, что нет СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.
И эти люди управляют страной...
Эти люди грабят страну или управляют грабителями...
Снизь НДС до 10%, бензин до 25 рулей, пенсионный возраст до 55 лет, ЖКХ до 500 рублей за комнату в квартире. Глядишь и люди зауважают.
президент и премьер... нет?
Таки, ДА!!!
и как они сами себя привлекут?
болтун