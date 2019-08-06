"Похлопайте по дынькам": Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусную и спелую дыню

При покупке дыни следует ответственно подойти к месту ее продажи, а также необходимо произвести тщательный осмотр, сообщает Роспотребнадзор.

Дыня насыщена магнием, калием, железом, витаминами группы С и Р. Кроме того, она снижает уровень холестерина в крови и является успокоительным средством.

"Красивая на вид дынька оказывается на самом деле невкусной внутри. Давайте же с вами в этой статье узнаем, как ее выбрать", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Прежде всего, необходимо определить место покупки. Лучше, если это будет супермаркет, официальный рынок или магазин. Здесь товар хранится в правильных условиях и риск отравиться существенно снижается. Очень опасно приобретать дыни на трассе или вдоль дорог, потому что плоды хорошо впитывают в себя все токсичные вещества.

У дыни не очень плотная кожура, поэтому она должна быть целой, без пятен, вмятин и трещин. Никогда не следует брать разрезанные дыни и не разрешать продавцу резать их при вас, потому что мякоть дыни становится идеальной средой для размножения в ней бактерий, из-за высокого содержания сахара.

Выбирать спелую и сладкую дыню необходимо по звуку и цвету. "Достаточно легонько хлопнуть по плоду рукой. Если раздастся глухой звук, плод зрелый, а если звонкий, немного хрустящий, как у спелого арбуза — нет", — отметили в ведомстве.

Окраска кожуры расскажет о том, не была ли повреждена дыня при перевозке или хранении: "Допускается лишь одно небольшое круглое пятно немного светлее основной масти дыни. На этом месте плод лежал на земле и, естественно, кожура не получила своей порции солнца. Но если вся дыня покрыта темными, немного вогнутыми пятнами, скорее всего, она испорчена. Через тонкую шкурку легко проникают внутрь бактерии, которые быстро портят мякоть".

Также следует выбирать по упругости. Для этого необходимо взять дыню двумя руками и слегка сдавить. Хорошая дыня должна слегка пружинить, как гандбольный мяч. Если плод на ощупь напоминает твердый арбуз — дыня недоспелая.

А если на кожуре после нажатия остается след от пальцев, дыня перезрела или долго лежит. У "колхозницы" должна быть гладкая шкурка, а у "торпеды" шершавая, с бороздами. Слегка поскребите кожицу — у спелого плода вам это удастся без труда, а вот у незрелого будет немного глянцевая шкура.

"Дыня — очень тяжелый продукт и поэтому лучше всего кушать ее в промежутках между приемами пищи, но только не после еды и не на голодный желудок. Не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным и кормящим матерям", — напоминают в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусный арбуз. Для начала, арбуз должен быть среднего размера – спелые плоды, как правило, не слишком отличаются друг от друга в диаметре.