Вторник, 6 Август, 21:19

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,2
€ 73,07
Обь
180см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыУскоренное развитие Алтая
Новости

"Похлопайте по дынькам": Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусную и спелую дыню

, ИА "Амител"
Выбирать спелую и сладкую дыню необходимо по звуку и цвету, а также по упругости
Достаточно легонько хлопнуть по дыне рукой и послушать звук / Фото: intex-press.by

Достаточно легонько хлопнуть по дыне рукой и послушать звук / Фото: intex-press.by

При покупке дыни следует ответственно подойти к месту ее продажи, а также необходимо произвести тщательный осмотр, сообщает Роспотребнадзор.

Дыня насыщена магнием, калием, железом, витаминами группы С и Р. Кроме того, она снижает уровень холестерина в крови и является успокоительным средством.

"Красивая на вид дынька оказывается на самом деле невкусной внутри. Давайте же с вами в этой статье узнаем, как ее выбрать", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Прежде всего, необходимо определить место покупки. Лучше, если это будет супермаркет, официальный рынок или магазин. Здесь товар хранится в правильных условиях и риск отравиться существенно снижается. Очень опасно приобретать дыни на трассе или вдоль дорог, потому что плоды хорошо впитывают в себя все токсичные вещества.

У дыни не очень плотная кожура, поэтому она должна быть целой, без пятен, вмятин и трещин. Никогда не следует брать разрезанные дыни и не разрешать продавцу резать их при вас, потому что мякоть дыни становится идеальной средой для размножения в ней бактерий, из-за высокого содержания сахара.

Выбирать спелую и сладкую дыню необходимо по звуку и цвету. "Достаточно легонько хлопнуть по плоду рукой. Если раздастся глухой звук, плод зрелый, а если звонкий, немного хрустящий, как у спелого арбуза — нет", — отметили в ведомстве.

Окраска кожуры расскажет о том, не была ли повреждена дыня при перевозке или хранении: "Допускается лишь одно небольшое круглое пятно немного светлее основной масти дыни. На этом месте плод лежал на земле и, естественно, кожура не получила своей порции солнца. Но если вся дыня покрыта темными, немного вогнутыми пятнами, скорее всего, она испорчена. Через тонкую шкурку легко проникают внутрь бактерии, которые быстро портят мякоть".

Также следует выбирать по упругости. Для этого необходимо взять дыню двумя руками и слегка сдавить. Хорошая дыня должна слегка пружинить, как гандбольный мяч. Если плод на ощупь напоминает твердый арбуз — дыня недоспелая.

А если на кожуре после нажатия остается след от пальцев, дыня перезрела или долго лежит. У "колхозницы" должна быть гладкая шкурка, а у "торпеды" шершавая, с бороздами. Слегка поскребите кожицу — у спелого плода вам это удастся без труда, а вот у незрелого будет немного глянцевая шкура.

"Дыня — очень тяжелый продукт и поэтому лучше всего кушать ее в промежутках между приемами пищи, но только не после еды и не на голодный желудок. Не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным и кормящим матерям", — напоминают в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусный арбуз. Для начала, арбуз должен быть среднего размера – спелые плоды, как правило, не слишком отличаются друг от друга в диаметре.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

6.08.2019 18:57
- гость -

Дыня насыщена магнием, калием, железом, витаминами группы С и Р.

А еще там многократное превышение по нитратам и песицидам. Никто их не проверяет.

0  0
6.08.2019 18:59
- гость -

Колхозница всегда спелая, если желтая. Недозрелая зеленая.

0  0
6.08.2019 19:07
- гость -

Похлопайте по своей башке. Может хоть тогда проверять продукты будете.

0  0
6.08.2019 19:13
- гость -

Хозяйка дынек так нахлопает.

0  0
6.08.2019 19:21
- гость -

Похлопайте по дынькам. Кто ж даст бесплатно?

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
20:27
Говорящий робот появился в барнаульском супермаркете 0
19:59
Две улицы поочередно перекроют в Барнауле 0
19:21
Алтайский борец завоевал бронзу на турнире в Германии 0
18:48
"Похлопайте по дынькам": Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусную и спелую дыню 5
18:16
Лесные пожары в Сибири устраивались, чтобы скрыть незаконные вырубки 6
17:59
Бийские дети "разломали" автомобиль, припаркованный на игровой площадке 4
17:46
Россияне рассказали, какие страны считают главной угрозой ядерной войны 1
16:58
Сбербанк до 30 сентября снизил ставки по кредитам до 11,4% 0
16:37
Труба в Барнауле стала и источником водоснабжения, и мостом через реку 0
15:45
Большинство россиян уверены, что принимаемые меры не решают экологических проблем 4
15:34
Запрет алкоголя россиянам до 21 года раскритиковало Минэкономразвития 3
14:59
Медведев поручил привлечь к ответственности сорвавших сроки нацпроектов 9
14:39
Барнаульцу грозит 12 лет колонии за насмерть сбитую девушку 18
14:12
Томенко взял на контроль строительство детсада в Камне-на-Оби 5
13:54
Причину взрывов на складе под Ачинском назвали в Минобороны 8
13:42
Названа причина возгорания крана на алтайской трассе 0
13:32
Без пафоса, но продвинутые: какие смартфоны покупают жители Алтайского края 1
13:18
Бродячие собаки оккупировали детскую площадку в Барнауле 20
13:06
Ключевские депутаты-единороссы вызвали мусорного оператора "на ковер" 3
13:06
Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов через Ротенбергов 16
12:53
Тюрьма напротив дома: алтайский ФСИН о поправках отбывать срок в родном регионе 14
12:35
Чиновники просят в семь-восемь раз увеличить им суточные в командировках 9
12:34
Взрывы, эвакуация и военное положение: что произошло в городе Ачинске 1
12:15
СК возбудил дело по факту травмы ребенка на аттракционе в Горном Алтае 0
12:01
Поступить на бюджет: колледж АлтГТУ приглашает получить востребованную профессию 0
11:59
Наказание за непропуск машин скорой помощи ужесточили в России с 6 августа 21
11:41
Как атомная бомба: фото и видео взрывов под Ачинском 6
11:37
Ущерб бюджету страны от незаконной рыбалки россиян оценят в правительстве 14
11:27
Кедры и ели высадят на месте незаконных рубок в Алтайском крае 4
10:49
Хорохордин пообещал построить девять мусоросортировочных комплексов на Алтае 5
10:33
Три новые поликлиники построят в проблемных районах Барнаула 17
10:21
Молодежный театр Алтая поставит сказку со спецэффектами 1
09:43
Светофоры на пяти участках отключают в Барнауле 6 августа 7
09:32
Как платить за свет и экономить: спроси у главы Барнаульской горэлектросети
Узнай все о плате за свет, тарифах, замене счетчиков и возможности сэкономить у руководителя Барнаульской горэлектросети
09:09
2,5 тысячи медработников не хватает в Алтайском крае 29
08:30
На "Сибирских Мальдивах" могут поставить смотровую площадку 9
08:02
Как оформить кредит или заем без прописки 9
07:53
Главе Алтая пожаловались на директора Центра медицины катастроф 3
07:31
"Лучше всех": "Ростелеком" поддержал талантливых барнаульских детей 10
07:19
Тариф на отопление и горячую воду снизили в Барнауле 12
07:08
Ярмарка меда открылась в Барнауле 1
06:48
Как 74 года назад атомная бомба уничтожила Хиросиму 15
06:17
Первые святые: кто такие Борис и Глеб и почему их канонизировали? 4
06:04
Кинотеатр, финская сауна, русская печь: в Белокурихе продают особняк за 48 млн рублей 7
06:01
Глава алтайского Минздрава рассказал о последствиях лесных пожаров для людей 12
23:29
Урожай града собрали жители Алейска после мощного ливня 1
23:07
Барнаулец напился и убил родного брата из-за накопленных обид 1
22:34
Ленинский проспект открыли, а Комсомольский перекрыли: ремонт коллектора продолжается 1
21:41
Жители Ачинска массово эвакуируются из города после взрывов в воинской части 4
21:20
Чиновники скрывали реальную ситуацию по лесным пожарам в Сибири 12

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.