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Барнаульцу грозит 12 лет колонии за насмерть сбитую девушку

, ИА "Амител"
Водитель стал фигурантом уголовного дела с ужесточенным наказанием за "пьяные ДТП"
Фото: vk.com/barneos22

Фото: vk.com/barneos22

Против водителя автомобиля Renault Megane, который 3 августа насмерть сбил 20-летнюю девушку в Барнауле, возбудили уголовное дело, сообщили Amic.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.  

Полицейские установили, что 45-летний мужчина управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения. Так как это привело к смерти местной жительницы, он попал под действие ужесточенного законодательства.

Мужчина стал фигурантом дела по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, трагедия случилась в вечернее время на улице Балтийской. Когда горожанка переходила дорогу по пешеходному переходу, ее на высокой скорости сбила иномарка. Полученные травмы были несовместимы с жизнью – девушка скончалась до прибытия медиков.  

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.08.2019 15:30
- гость -

Человек дожил до 45ти лет и не понял, что пьяным садиться за руль нельзя. Однозначно сажать по максимуму без тени жалости.

0  2
6.08.2019 15:35
месный

6.08.2019 15:30
- гость -

Да ему и трезвому нельзя раз он так ездит!

0  1
6.08.2019 15:44
гость

Я так и не понял, где точно на Балтийской это произошло? Пересечение с Шумакова?

0  1
6.08.2019 15:52
- гость -

Пересечение с Сиреневой.

0  1
6.08.2019 15:54
- гость -

Горка перед пешеходным переходом действует отрезвляюще. Никакие уговоры не подействуют, только искусственные неровности.

0  1
6.08.2019 16:32
- гость -


6.08.2019 15:54
- гость -
Ошибаетесь, если ее правильно переезжать, то и под 60 проходишь в легкую...

0  1
6.08.2019 17:22
- гость -

пусть сидит
но неужели пешеходу не было видно, что машина летит? жизнь то своя, не чужая

0  1
6.08.2019 17:24
- гость -

Горка перед пешеходным переходом действует отрезвляюще. Никакие уговоры не подействуют, только искусственные неровности.
---
это неправда
сколько замечал за собой, что когда проезжаю дорожную неровность, смотрю на нее, а когда ее нет, смотрю на края пешеходного перехода, особенно внимательно, если там кусты

0  1
6.08.2019 17:31
- гость -

6.08.2019 17:24
---------------------
Вы смотрите, есть кто не смотрит, а давит на газ.

0  1
6.08.2019 17:33
- гость -

Да пусть посидит, подумает, время много будет.

0  1
6.08.2019 17:37
- гость -

6.08.2019 16:32
- гость -
Ошибаетесь, если ее правильно переезжать, то и под 60 проходишь в легкую...
-------------------
Весь июль на Попова перед Павловским была куча шебенки. Скорость была около 10км/час. Один на Ниве хотел проскочить на скорости около 30 так подлетел на полметра в воздух. Постоянно слышал удары днишем автомобиля об щебенку, кто превысил скорость.

0  1
6.08.2019 17:40
- гость -

6.08.2019 17:37
- гость -
6.08.2019 16:32
- гость -
Ошибаетесь, если ее правильно переезжать, то и под 60 проходишь в легкую...
-------------------
Колесо отлетит влегкую.

0  1
6.08.2019 17:49
- гость -

Щас родители девушки этого бухаря содержать в тюряге будут

0  0
6.08.2019 17:54
гость

тварь, туда ему и дорога, только в колонию строгого режима или хотя бы общего,а то опять в колонию поселения отправят - как на курорте будет

0  0
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