Против водителя автомобиля Renault Megane, который 3 августа насмерть сбил 20-летнюю девушку в Барнауле, возбудили уголовное дело, сообщили Amic.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Полицейские установили, что 45-летний мужчина управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения. Так как это привело к смерти местной жительницы, он попал под действие ужесточенного законодательства.
Мужчина стал фигурантом дела по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, трагедия случилась в вечернее время на улице Балтийской. Когда горожанка переходила дорогу по пешеходному переходу, ее на высокой скорости сбила иномарка. Полученные травмы были несовместимы с жизнью – девушка скончалась до прибытия медиков.
Комментарии
Человек дожил до 45ти лет и не понял, что пьяным садиться за руль нельзя. Однозначно сажать по максимуму без тени жалости.
6.08.2019 15:30
- гость -
Да ему и трезвому нельзя раз он так ездит!
Я так и не понял, где точно на Балтийской это произошло? Пересечение с Шумакова?
Пересечение с Сиреневой.
Горка перед пешеходным переходом действует отрезвляюще. Никакие уговоры не подействуют, только искусственные неровности.
6.08.2019 15:54
- гость -
Ошибаетесь, если ее правильно переезжать, то и под 60 проходишь в легкую...
пусть сидит
но неужели пешеходу не было видно, что машина летит? жизнь то своя, не чужая
Горка перед пешеходным переходом действует отрезвляюще. Никакие уговоры не подействуют, только искусственные неровности.
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это неправда
сколько замечал за собой, что когда проезжаю дорожную неровность, смотрю на нее, а когда ее нет, смотрю на края пешеходного перехода, особенно внимательно, если там кусты
6.08.2019 17:24
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Вы смотрите, есть кто не смотрит, а давит на газ.
Да пусть посидит, подумает, время много будет.
6.08.2019 16:32
- гость -
Ошибаетесь, если ее правильно переезжать, то и под 60 проходишь в легкую...
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Весь июль на Попова перед Павловским была куча шебенки. Скорость была около 10км/час. Один на Ниве хотел проскочить на скорости около 30 так подлетел на полметра в воздух. Постоянно слышал удары днишем автомобиля об щебенку, кто превысил скорость.
6.08.2019 17:37
- гость -
6.08.2019 16:32
- гость -
Ошибаетесь, если ее правильно переезжать, то и под 60 проходишь в легкую...
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Колесо отлетит влегкую.
Щас родители девушки этого бухаря содержать в тюряге будут
тварь, туда ему и дорога, только в колонию строгого режима или хотя бы общего,а то опять в колонию поселения отправят - как на курорте будет