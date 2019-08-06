Против водителя автомобиля Renault Megane, который 3 августа насмерть сбил 20-летнюю девушку в Барнауле, возбудили уголовное дело, сообщили Amic.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские установили, что 45-летний мужчина управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения. Так как это привело к смерти местной жительницы, он попал под действие ужесточенного законодательства.

Мужчина стал фигурантом дела по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, трагедия случилась в вечернее время на улице Балтийской. Когда горожанка переходила дорогу по пешеходному переходу, ее на высокой скорости сбила иномарка. Полученные травмы были несовместимы с жизнью – девушка скончалась до прибытия медиков.