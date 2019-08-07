Строители охладили дом в Барнауле, устроив аварию и фонтан до шестого этажа

Коммунальную аварию устроили строители в Барнауле на проезде Северный Власихинский, 108, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"При строительстве дома рабочие, по всей видимости, повредили трубы. Струя воды достигла шестого этажа. Поврежден фасад соседнего дома, разбиты стекла", – говорится в сообщении.

Как утверждают горожане, фонтан бил из поврежденной канализации. "Запах в квартире стоит ужасный", – отметил один из жителей дома.

В комментариях к публикации отмечается, что такой напор в канализационных трубах может быть. Некоторые советуют посмотреть, что такое "канализационные насосные станции".