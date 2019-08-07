Строители восстановят поврежденные "фекальными водами" квартиры и дезинфицируют дом

Администрация города и района работают на месте аварии / Фото: amic.ru barnaul.org

Строительная компания, по вине которой сегодня из-под канализации бил многометровый фонтан прямо в окна соседнего дома на Северном Власихинском на проезде, пообещала провести все восстановительные работы за свой счет.

"При выполнении благоустроительных работ подрядной организацией, заказчиком которой является ИСК "СОЮЗ", был поврежден трубопровод канализационного коллектора диаметром 1000 мм", — сообщается на официальном сайте города.

Ранее сообщалось, что мощный поток канализационной воды, который бил до шестого этажа, разбил стекла дома и повредил фасад. Местные жители рассказали, что теперь в квартирах стоит ужасный запах, у многих были открыты окна.

На место происшествия выехали заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров, представители городской и районной администраций. Совместно с "Барнаульским Водоканалом" приняты меры по устранению коммунальной аварии.

Заместитель гендиректора компании-подрядчика "Спецстрой" Николай Чигирев рассказал, что будут произведены все восстановительные работы: "При проведении земляных работ был порван коллектор из пластика. Со всеми жильцами состоялась встреча, в течение трех дней будут проведены работы — по каждой квартире персонально. С водоканалом решен вопрос по восстановлению коллектора. Также будет проведена дезинфекционная работа вокруг дома. Все работы пройдут за счет подрядчика".

В ходе визуального осмотра установлено, что пострадало пять квартир. Управляющая компания "Взлетная" проинформировала жителей о сложившейся ситуации. Ведутся работы по определению ущерба.