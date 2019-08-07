Информацию о том, что четверть детей в России живут за чертой бедности, прокомментировали в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает РИА "Новости".

В пресс-службе Минтруда заявили, что в материале были использованы устаревшие статистические данные за 2017 год.

Также в министерстве отметили, что с 2018 года поддержка, оказываемая семьям с детьми, существенно выросла.

Причем, по данным Минтруда, основная помощь как раз и оказывается именно этой категории населения — семьям с детьми.

Ранее сообщалось со ссылкой на данные Росстата, что 26% российских детей живут в семьях, чьи доходы оказались ниже прожиточного минимума. Уровень бедности среди детей оказался вдвое выше, чем общий показатель по стране.

При этом, наиболее остро вопрос бедности стоит в сельских регионах, где доля малоимущих семей с детьми составляет 45%, отметил РБК.

Расчет производится из суммарного дохода семьи, который делится на количество в ней человек, в том числе и детей. Если результат оказывается ниже прожиточного минимума, то семья считается малоимущей.