Пожар со взрывами произошел в воинской части под Архангельском

Двое погибли и около 15 человек пострадали при взрыве в воинской части в Архангельской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По предварительным данным, воинская часть горит в поселке Ненокса, где проходят испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.

"Взрыв произошел в воинской части в 30 километрах от Северодвинска. Предварительно, двое погибших и 15 пострадавших", — рассказал источник.

По данным других СМИ, погиб один человек.

По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, на место направлена санавиация.

Как передает ТАСС, речь идет о воинской части в Северодвинске, а пожар начался на судне. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Это уже второй за неделю пожар на российском военном объекте. В понедельник днем, 5 августа, инцидент произошел в воинской части под Ачинском в Красноярском крае, где хранились около 40 тысяч артиллерийских снарядов. Осколки от них разлетались в радиусе 15 километров.