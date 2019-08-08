Коллективную жалобу сотрудников Центра медицины катастроф Республики Алтай, которые потребовали отставки директора учреждения Сергея Земцова, прокомментировала глава республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Елена Григоренко.

"Для медицинских работников на первом месте должно быть здоровье пациентов, здоровье наших жителей, а внутренние конфликты, раз уж они возникли, нужно решать спокойно и минимизировать без передергиваний фактов и громких выступлений", — цитирует слова Григоренко региональный Минздрав.

Министр здравоохранения республики Андрей Макин уточнил, что напряженная ситуация в коллективе медучреждения возникла еще в середине июня. Так, 14 июня в министерство поступило обращение от 40 недовольных сотрудников.

"Сведения, указанные в обращении сотрудников в отношении руководителя Центра, подтвердились лишь частично, — заявляет пресс-служба республиканского Минздрава. — Большая часть работников учреждения не согласна с текстом обращения и фактом его обнародования в средствах массовой информации".

После этого Земцов провел внутренний аудит, в ходе которого выявил несоответствия данных по расходам топлива по системе ГЛОНАСС с показаниями, которые водители медицинских автомобилей отразили в путевых листах. Сведения об этом передали в полицию для решения вопроса о возбуждении дела.

Для стабилизации обстановки Андрей Макин и председатель правительства республики Игорь Коршунов 8 августа встретятся с коллективом медучреждения.

Напомним, ранее в СМИ появилось коллективное обращение, подписанное восемью десятками сотрудников Центра медицины катастроф Республики Алтай. Они пожаловались на "угрозы и оскорбления сотрудников" и "неэтичное поведение" руководителя учреждения. По их словам, это привело к увольнениям, вследствие чего выросла нагрузка на оставшихся медработников.