Самое доступное жилье подорожало в Алтайском крае на 7,2% за год

Один из самых доступных сегментов жилья в Алтайском крае – квартиры-студии – за год подорожали на 7,2%, достигнув 50,9 тыс. руб. за квадратный метр, выяснили эксперты "Авито Недвижимость".

Рейтинг регионов по доступности студий возглавила Кемеровская область, где квадратный метр в среднем стоил 38,2 тыс. руб.

Дороже всего студии продавались в Крыму – 91,9 тыс. руб. и Московской области – 97,4 тыс. руб. В этих регионах цена превышает общероссийский уровень, который увеличивается в цене быстрее среднерыночных темпов – на 15,2%, и составил 78 тыс. руб.

Несмотря на рост цен во всех рассмотренных субъектах, студии остаются привлекательной недвижимостью как для проживания, так и для инвестирования. В масштабах всей страны предложение за год увеличилось на 7,8%, положительную динамику показал и спрос: за квартал он вырос на 2%.

"Высокий спрос на студии объясняется их доступностью. Зачастую студии – это первые квартиры молодых семей. Такое жилье привлекательно и для инвесторов, которые покупают их с целью перепродажи или сдачи в аренду", – отметил управляющий директор "Авито Недвижимость" Иван Дубровин.

Средняя цена студии в стране составила 2 224 723 рубля, увеличившись за год на 12,6%. В Алтайском крае студии продавались по средней цене 1 264 662 рубля (4% за год). Регион стал вторым по их доступности.

Ранее был составлен топ-5 квартир в Барнауле дешевле миллиона рублей.