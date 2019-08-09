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Южные Курилы в составе Японии на олимпийской карте назвали картографической агрессией

, ИА "Амител"
Сенатор Морозов заявил, что появлению такой карты необходимо дать официальную оценку

Появление Южных Курил на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года является картографической агрессией, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена комитета Совфеда по международным делам Олега Морозова.

Ранее выяснилось, что четыре российских острова Южных Курил "вошли в состав" Японии, судя по карте, опубликованной на официальном сайте Олимпиады 2020 года. Речь идет о четырех курильских островах — Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи. В разделе маршрута олимпийского огня эти острова входят в состав префектуры Хоккайдо. Япония претендует на эти острова, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

"На мой взгляд, Россия должна официально отреагировать на этот акт картографической агрессии, потребовать соответствующих разъяснений и предложить Японии внести изменения в работу сайта Олимпиады", — заявил Морозов.

По его мнению, такие действия Японии не соответствуют духу и букве Олимпийской хартии.

Поэтому, как уверен сенатор, было бы правильно, если бы соответствующую позицию занял бы и МОК.

"Территориальные споры, как известно, есть между многими странами. Но их не принято вытаскивать на спортивные площадки, тем более такие, как Олимпийские игры", — заключил Морозов.

В марте сообщалось, что Россия и Япония засекретили содержание переговоров по мирному договору о передаче части островов Курильской гряды.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

9.08.2019 21:27
Ale XXX

Вернулись в родную гавань

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