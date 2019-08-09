Курильские острова отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020 в Токио

Четыре курильских острова вошли в состав Японии, судя по карте на сайте Олимпиады в Токио / Фото: tokyo2020.org
Четыре российских острова южных Курил "вошли в состав" Японии, судя по карте, опубликованной на официальном сайте Олимпиады 2020 года, сообщает РИА "Новости".
Речь идет о четырех курильских островах — Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи. В разделе маршрута олимпийского огня эти острова входят в состав префектуры Хоккайдо.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по девятое августа 2020 года. Ранее Россию пригласили на Олимпиаду выступить под своим флагом.
В марте сообщалось, что Россия и Япония засекретили содержание переговоров по мирному договору о передаче части островов Курильской гряды.
В июне первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление президента России Владимира Путина в интервью телеканалу "Россия 1" о вероятности передачи Южных Курил Японии.
Комментарии
Походу сдал Пыня земельку русскую...
Спасибо деду за Победу
Тут же нельзя материться, да?
Однако обострение ситуации на западных границах заставило СССР искать компромисс в отношениях с Японией. Последняя, в свою очередь, выбирая между вариантами агрессии на север (против СССР) и на юг (против США и Великобритании), всё более склонялась к последнему варианту и стремилась обезопасить себя со стороны СССР. Результатом временного совпадения интересов двух стран стало подписание 13 апреля 1941 года Пакта о нейтралитете, согласно статье 2-й которого[6]:
… в случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта.
В феврале 1945 года на Ялтинской конференции лидеры стран Антигитлеровской коалиции Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали соглашение, согласно которому СССР обязался вступить в войну на стороне Союзников против Японии через 2-3 месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе при условии возвращения СССР южной части Сахалина и передачи Курильских островов.
К середине марта 1945 года в Тихом океане дела у Японии шли не очень хорошо, и они вывели свои элитные войска из Маньчжурии для поддержки действий в Тихом океане. Тем временем СССР продолжал наращивать группировку войск на дальнем востоке.
Условия Пакта о нейтралитете предусматривали, что за 12 месяцев до его прекращения СССР должны уведомить об этом Японию.
5 апреля 1945 года СССР уведомили Японию, что не хотят продлевать Пакт о нейтралитете. Это вызвало значительную озабоченность японской стороны, но СССР заверил японцев, что пакт о нейтралитете будет действовать ещё двенадцать месяцев как и было установлено условиями пакта, и что японцам НЕ О ЧЕМ БЕСПОКОИТЬСЯ.
Война была объявлена ровно через 3 месяца после победы стран антигитлеровской коалиции в Европе, 8 августа 1945 года[9], через два дня после атомной бомбардировки Хиросимы и накануне атомного удара по Нагасаки .
В 11 часов вечера по забайкальскому времени 8 августа 1945 года министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов сообщил послу Японии Наотаке Сато, что Советский Союз объявил войну Японии и что с 9 августа Советское правительство будет считать себя воюющим с Японией, В одну минуту после полуночи забайкальского времени 9 августа 1945 года Красная армия начала своё вторжение одновременно на трёх фронтах к востоку, западу и северу от Маньчжурии.
Чего вы желтухой занимаетесь? Вроде приличный ресурс. Путин сказал, что в планы передача Курил Японии не входит, Джабаров с готовностью подтвердил, что да Путин всегда прав. Что ещё? Какая переадача, о чём вы?
9.08.2019 18:56 Серф, а где вы прочитали про передачу Курил Японии? Или сами придумали, сами разъерепенились и сами прокомментировали?