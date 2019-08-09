Курильские острова отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020 в Токио

Четыре курильских острова вошли в состав Японии, судя по карте на сайте Олимпиады в Токио / Фото: tokyo2020.org

Четыре российских острова южных Курил "вошли в состав" Японии, судя по карте, опубликованной на официальном сайте Олимпиады 2020 года, сообщает РИА "Новости".

Речь идет о четырех курильских островах — Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи. В разделе маршрута олимпийского огня эти острова входят в состав префектуры Хоккайдо.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по девятое августа 2020 года. Ранее Россию пригласили на Олимпиаду выступить под своим флагом.

В марте сообщалось, что Россия и Япония засекретили содержание переговоров по мирному договору о передаче части островов Курильской гряды.

В июне первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление президента России Владимира Путина в интервью телеканалу "Россия 1" о вероятности передачи Южных Курил Японии.