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Новости

Курильские острова отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020 в Токио

, ИА "Амител"
Ранее сообщалось, что Россия и Япония засекретили содержание переговоров о передаче части островов

Четыре курильских острова вошли в состав Японии, судя по карте на сайте Олимпиады в Токио / Фото: tokyo2020.org

Четыре российских острова южных Курил "вошли в состав" Японии, судя по карте, опубликованной на официальном сайте Олимпиады 2020 года, сообщает РИА "Новости"

Речь идет о четырех курильских островах — Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи. В разделе маршрута олимпийского огня эти острова входят в состав префектуры Хоккайдо.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по девятое августа 2020 года. Ранее Россию пригласили на Олимпиаду выступить под своим флагом.

В марте сообщалось, что Россия и Япония засекретили содержание переговоров по мирному договору о передаче части островов Курильской гряды.

В июне первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление президента России Владимира Путина в интервью телеканалу "Россия 1" о вероятности передачи Южных Курил Японии.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

9.08.2019 18:20
- гость -

Походу сдал Пыня земельку русскую...

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9.08.2019 18:36
- гость -

Спасибо деду за Победу

0  0
9.08.2019 18:39
- гость -

Тут же нельзя материться, да?

0  0
9.08.2019 18:48
- гость -

Однако обострение ситуации на западных границах заставило СССР искать компромисс в отношениях с Японией. Последняя, в свою очередь, выбирая между вариантами агрессии на север (против СССР) и на юг (против США и Великобритании), всё более склонялась к последнему варианту и стремилась обезопасить себя со стороны СССР. Результатом временного совпадения интересов двух стран стало подписание 13 апреля 1941 года Пакта о нейтралитете, согласно статье 2-й которого[6]:

… в случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта.

В феврале 1945 года на Ялтинской конференции лидеры стран Антигитлеровской коалиции Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали соглашение, согласно которому СССР обязался вступить в войну на стороне Союзников против Японии через 2-3 месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе при условии возвращения СССР южной части Сахалина и передачи Курильских островов.

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9.08.2019 18:50
- гость -

К середине марта 1945 года в Тихом океане дела у Японии шли не очень хорошо, и они вывели свои элитные войска из Маньчжурии для поддержки действий в Тихом океане. Тем временем СССР продолжал наращивать группировку войск на дальнем востоке.

Условия Пакта о нейтралитете предусматривали, что за 12 месяцев до его прекращения СССР должны уведомить об этом Японию.

5 апреля 1945 года СССР уведомили Японию, что не хотят продлевать Пакт о нейтралитете. Это вызвало значительную озабоченность японской стороны, но СССР заверил японцев, что пакт о нейтралитете будет действовать ещё двенадцать месяцев как и было установлено условиями пакта, и что японцам НЕ О ЧЕМ БЕСПОКОИТЬСЯ.

Война была объявлена ровно через 3 месяца после победы стран антигитлеровской коалиции в Европе, 8 августа 1945 года[9], через два дня после атомной бомбардировки Хиросимы и накануне атомного удара по Нагасаки .

В 11 часов вечера по забайкальскому времени 8 августа 1945 года министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов сообщил послу Японии Наотаке Сато, что Советский Союз объявил войну Японии и что с 9 августа Советское правительство будет считать себя воюющим с Японией, В одну минуту после полуночи забайкальского времени 9 августа 1945 года Красная армия начала своё вторжение одновременно на трёх фронтах к востоку, западу и северу от Маньчжурии.

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9.08.2019 18:56
Серф

Чего вы желтухой занимаетесь? Вроде приличный ресурс. Путин сказал, что в планы передача Курил Японии не входит, Джабаров с готовностью подтвердил, что да Путин всегда прав. Что ещё? Какая переадача, о чём вы?

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9.08.2019 19:04
- гость -

9.08.2019 18:56 Серф, а где вы прочитали про передачу Курил Японии? Или сами придумали, сами разъерепенились и сами прокомментировали?

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