Потанина от рекордного иска бывшей жены будет защищать "Стальная Магнолия"

Бывшая супруга миллиардера Владимира Потанина Наталья требует раздела имущества и подала исковое заявление в лондонский суд, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Daily Telegraph и The Times.

По данным источников британских изданий, Потанина хочет получить 5,8 млрд фунтов (около семи млрд долларов).

Состояние миллиардера, который остается одним из самых богатых бизнесменов России, журнал Forbes в 2019 году оценил в 18,1 млрд фунтов.

Потанин для защиты своих интересов нанял Фиону Шеклтон, считающуюся одним из сильнейших адвокатов, специализирующихся на бракоразводных процессах. В профессиональных кругах ее называют "Стальная Магнолия".

Владимир и Наталья Потанины состояли в браке 30 лет. Расторгнуть свои отношения они решили в 2014 году. После раздела имущества экс-супруга миллиардера получила два дома и три земельных участка, а также 380 млн рублей.

В 2014 году сообщалось, что Потанин женился на сотруднице своей компании через три месяца после официального развода с первой супругой.