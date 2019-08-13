Дворец спорта обновляет фасад и теперь напоминает большую синюю коробку

Дворец спорта имени Титова в Барнауле закрыли 8 августа 2018 года / Фото: ИА "Амител" / Екатерина Смолихина

Рабочие продолжают приводить в порядок Дворец зрелищ и спорта в Барнауле, у сооружения обновляется фасад.

Разбирать фасад Дворца начали в июне, уже в конце месяца он стоял без окон. Сейчас здание приобрело вид "синей коробки". Владелец обещает, что уже этой осенью барнаульцы увидят обновленный облик.

Ранее сообщалось, что Градостроительный совет города Барнаула отклонил первоначальный проект обновления фасада Дворца спорта и зрелищ, который при новом собственнике сменил название на "Титов-арену".

Напомним, Дворец спорта имени Титова закрыли 8 августа 2018 года из-за нарушения правил пожарной безопасности. В конце февраля 2019 года объект выкупил предприниматель Михаил Дроздов. Новый владелец пообещал, что здание сохранит свой профиль и останется главной площадкой для проведения всех крупных событий в регионе.

В рамках реконструкции будет заменено перекрытие потолка на более безопасное, появятся полумягкие сиденья на трибунах, новое освещение и звук. Будут изменены системы охлаждения и вентиляции. Все ремонтные работы, как предполагается, позволят открыть Дворец спорта для команды "Алтай" уже к осени 2019 года.