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Новости

Песков осудил и оправдал жестокость полиции на митингах в Москве

, ИА "Амител"
По его словам, в вопросе применения силы в отношении россиян важна законность акции протеста
Пескова отметил, что и согласованный митинг можно считать беспорядками / Фото: versiya.info

Пескова отметил, что и согласованный митинг можно считать беспорядками / Фото: versiya.info

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле считают недопустимым несоразмерное применение силы сотрудниками полиции в отношении участников протестных акций, сообщает РИА "Новости".

"Мы считаем, первое — абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти, и считаем абсолютно оправданными действия правоохранителей в пресечении общественных беспорядков", — сказал Песков.

По его словам, в этом вопросе важна законность акции протеста: "Здесь нужно четко дифференцировать — легитимные, согласованные заранее в установленном порядке акции того или характера, а также действия, которые, наверное, подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки".

Говоря о последних акциях в Москве, Песков подчеркнул, что там имело место и то, и другое. "Имела место и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков. В данном случае правоохранительные органы выполняют свои обязанности, естественно, делают все, что необходимо для пресечения подобных нелегитимных попыток, а также для организации и обеспечения безопасности в ходе легитимных согласованных акций", — сказал он.

Пескова попросили уточнить, следует ли из этого, что даже согласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки. Он ответил: "Если это приобретает форму массовых беспорядков, то да".

Также он подчеркнул, что с митингов есть разные кадры и можно с уверенностью говорить, что насилие в отношении представителей органов правопорядка имеет место.

Ранее сообщалось, что после инцидента с ударившим девушку полицейским после митинга в Москве в субботу, 10 августа, пострадавшую увезли в больницу. Примечательно, что в отношении нее составлен административный протокол. Ей грозит до 20 тысяч рублей штрафа либо до 40 часов обязательных работ.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

13.08.2019 18:40
enot1515_mailru

#ЯМыРосгвардия Благодарю всех защитников правопорядка, за отличную и слаженную работу. Россия с вами! Россия верит в вас! Россия надеется на вас!!! #работайтебратья

0  0
13.08.2019 18:44
- гость -

Твои братья только по бабам и детям способны "работать"

0  0
13.08.2019 18:51
- гость -

Когда следующая власть рассекретит этих "героев" их пи..рики "отблагодарят" папашек

0  0
13.08.2019 18:55
- гость -

В Москве это было, так, легкое недоразумение. Сгущаются тучи посерьезней, гораздо посерьезней. Так что смотрите, грждане начальнички.

0  0
13.08.2019 19:02
- гость -

Теперь местом разрешенного протеста объявят Заполярье. Все остальное - незаконно.

0  0
13.08.2019 19:09
- гость -



МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но в Кремле не воспринимают их как нечто из ряда вон выходящее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Показал бы силу – съездил в Сибирь на тушение лесных пожаров. Или отправился в Ачинск, в окрестности рвущихся военных складов. Наконец, мог бы съездить в Архангельскую область, разобраться со взрывом ракеты, при котором погибло 7 человек и несколько человек ранены. Тем более, что власти уверяют, что с радиацией там все в норме и, следовательно, опасности для Путина никакой. Ведь надо же верить властям!

Но эти проблемы не для Путина – он их сторонится, как и проблемных для него московских митингов. Надеется, что они рассосутся сами собой – со временем.

Путин еще правит, но уже не управляет. События идут мимо него, помимо него. Он живет в своем придуманном мире в объятиях дружественных байкеров. Страна ускользает из рук.

0  0
13.08.2019 19:13
- гость -

Подлечится девушка и 40 часиков отработает как миленькая.

0  0
13.08.2019 19:13
- гость -

Росгвардия сформирована чтобы прикрыть бегство из страны ныне правящей кодлы. Они-то улетят, а ''прфессиональные и слаженные'' росгвардейцы останутся. Вот такой расклад намечается. Кто не верит - поинтересуйтесь, что было с жандармами в феврале 1917 года, как с ними поступали.

0  0
13.08.2019 19:20
- гость -

13.08.2019 19:13
- гость -
Росгвардия сформирована чтобы прикрыть бегство из страны ныне правящей кодлы. Они-то улетят, а ''прфессиональные и слаженные'' росгвардейцы останутся. Вот такой расклад намечается. Кто не верит - поинтересуйтесь, что было с жандармами в феврале 1917 года, как с ними поступали.


«Еще никогда в истории большое количество восставших войск не удавалось подавить только жандармами и полицией. Даже восстание декабристов подавили лояльные царю войска. Все-таки в феврале 2017 года силы были слишком неравные», — объяснил Симиндей. Вскоре за работниками МВД началась настоящая охота. «Революционеры ненавидели полицейских с более ранних времен, а потому зачастую их просто убивали. И сопротивлялись до последнего работники МВД не столько потому, что были так верны царю, сколько потому, что просто защищали свою жизнь. Счет убитых бывших полицейских никто не вел, но очевидно, что это десятки человек», — отметил историк Борис Юлин. По его словам, нередко жандармы и сотрудники полиции переодевались в гражданскую одежду, чтобы скрыть свою принадлежность к МВД, однако спасало это не всегда. Иногда их выдавали на расправу «доброжелатели».

0  0
13.08.2019 19:32
- гость -

В подводной лодке, тикающей к берегам Аргентины всем места не хватило, однажды.

0  0
13.08.2019 19:32
- гость -

Никакой "жестокости" не было и в помине. Так что ни осудить, ни оправдать её Песков не мог. Нужно быть корректнее с заголовками и не додумывать за пресс-секретаря Президента. Вам до него, как до Луны пешком.

0  0
13.08.2019 19:38
- гость -

13.08.2019 19:32
- гость -

Зачетно лизнул, но тебя с собой они не возьмут...

0  0
13.08.2019 19:40
Пионер

Никакой "жестокости" не было и в помине. Так что ни осудить, ни оправдать её Песков не мог. Нужно быть корректнее с заголовками и не додумывать за пресс-секретаря Президента. Вам до него, как до Луны пешком.

По плану пурги? Два мужика со спец.подготовкой скрутили одну бабу (вообще не факт, что представляющую опасность для окружающих или государственного строя), один из которых врезал ей. Если ты привыкла терпеть такое отношение от своего мужа, то это не означает норму в отношениях других людей.

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