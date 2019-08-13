После инцидента с избиением активистки Дарьи Сосновской омоновцем, попавшим на видеозапись, пострадавшую увезли в больницу с подозрением на ушиб головного мозга, сообщила ТАСС ее адвокат Татьяна Молоканова.

"Врачам необходимо провести диагностику, так как вчера Сосновская жаловалась на головные боли, – уточнила Молоканова. – Есть подозрения, что у нее ушиб головного мозга".

Согласно медицинской справке, у девушки зафиксированы ушибы грудной клетки и мягких тканей головы.

На этом проблемы москвички не заканчиваются. В отношении нее составлен административный протокол за нарушение порядка проведения митинга. Ей грозит до 20 тысяч рублей штрафа либо до 40 часов обязательных работ.

Напомним, инцидент получил широкий резонанс, когда в интернет попало видео, на котором видно, как полицейский бьет в живот девушку при задержании. Действия правоохранителя осудили в том числе и звезды шоу-бизнеса, например, Егор Крид и Сергей Лазарев.

За сведения о личности сотрудника полиции, ударившего Сосновскую, адвокат правозащитной группы "Агора" Павел Чиков пообещал вознаграждение 100 тысяч рублей.

Издание Baza 12 августа со ссылкой на слова коллег-полицейских предположило, что удар активистке нанес Сергей Цыплаков – сотрудник 5-го батальона 2-го ОПП ГУ МВД по Москве.

В тот же день пресс-служба московского главка полиции опровергла эту информацию, не назвав имя того, кто на самом деле ударил Сосновскую.