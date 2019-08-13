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Ушибы головы и груди. Избитую полицейским на митинге девушку увезли в больницу

, ИА "Амител"
Пострадавшая жалуется на головные боли
Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

После инцидента с избиением активистки Дарьи Сосновской омоновцем, попавшим на видеозапись, пострадавшую увезли в больницу с подозрением на ушиб головного мозга, сообщила ТАСС ее адвокат Татьяна Молоканова.

"Врачам необходимо провести диагностику, так как вчера Сосновская жаловалась на головные боли, – уточнила Молоканова. – Есть подозрения, что у нее ушиб головного мозга".

Согласно медицинской справке, у девушки зафиксированы ушибы грудной клетки и мягких тканей головы.

 

На этом проблемы москвички не заканчиваются. В отношении нее составлен административный протокол за нарушение порядка проведения митинга. Ей грозит до 20 тысяч рублей штрафа либо до 40 часов обязательных работ.

Напомним, инцидент получил широкий резонанс, когда в интернет попало видео, на котором видно, как полицейский бьет в живот девушку при задержании. Действия правоохранителя осудили в том числе и звезды шоу-бизнеса, например, Егор Крид и Сергей Лазарев.

За сведения о личности сотрудника полиции, ударившего Сосновскую, адвокат правозащитной группы "Агора" Павел Чиков пообещал вознаграждение 100 тысяч рублей.

Издание Baza 12 августа со ссылкой на слова коллег-полицейских предположило, что удар активистке нанес Сергей Цыплаков – сотрудник 5-го батальона 2-го ОПП ГУ МВД по Москве.

В тот же день пресс-служба московского главка полиции опровергла эту информацию, не назвав имя того, кто на самом деле ударил Сосновскую.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

13.08.2019 10:10
Дядька

Женщин бить это да... по мужски, что не пристрелил сразу?

0  0
13.08.2019 10:13
гость

Ну с ушибом головного мозга не получится, потому что суд посчитает, что она уже шла туда именно потому, что у нее был ушиб головного мозга. Но за удар в грудь полицейскому придется ответить, девушка шла туда ради этого кадра и полицейский сработал на нее

0  1
13.08.2019 10:21
- гость -

Неповиновение законному требованию сотрудника полиции сейчас ей до кучи накинут, ну и оскорбление представителя власти

0  0
13.08.2019 10:24
- гость -

3.08.2019 10:13
гость
давай и тебе такой же стоп-кадр сделают. Вообще-то понятно, что Россия только для сверхбогатых,которые свои деньги держат за её границей и детей там же оставляют, но ты то из той же массы колониального народа, а думаешь, что тебя (твоих детей) заберут с собой господа за рубеж. Зря так думаешь

1  0
13.08.2019 10:24
- гость -

Ну, не надо было сопротивляться, не получила бы удара. А вообще, собственно, ради этого и была задумана акция. Зато она сейчас вся бедная и несчастная получит денежек немного от спонсоров да от передачек с Малаховым и иже с ним.

0  1
13.08.2019 10:28
- гость -

Скоро они стрелять начнут, для продления власти не легитимного. Прекрасно понимают, что совершают преступления, поэтому и скрывают лица и бляхи свои...

1  0
13.08.2019 10:28
- гость -

Кстати, что за митинг то хоть был, за что отхватила то?

0  1
13.08.2019 10:29
- гость -

Кстати, что за митинг то хоть был, за что отхватила то?

Мы не знаем, но телка ни за что отхватила!

0  0
13.08.2019 10:37
гость

13.08.2019 10:24
- гость -

Не волнуйся, меня за бугор не заберут, потому что мне сильно не симпатична эта девушка провокаторша. Но действия полицейского мне тоже не нравятся. Ты определись, ты мужик или такая же истеричная девушка? Да, пацан молодой, не опытный, но бабки то уже отгребает приличные, выше среднего по стране, должен понимать, что их платят за профессионализм. Иначе он работает на девушку провокаторшу

0  1
13.08.2019 10:38
- гость -

Вот просто интересно - что скажет шпана если полицай ударит его девушку, сестру, мать - также будет защищать и порочить пострадавшую?!

1  0
13.08.2019 10:40
- гость -


" 13.08.2019 10:28
- гость -

Кстати, что за митинг то хоть был, за что отхватила то?
0 0
13.08.2019 10:29
- гость -

Кстати, что за митинг то хоть был, за что отхватила то?

Мы не знаем, но телка ни за что отхватила!"

******************************************************
ты троль хотя бы паузы делай, а то уж совсем полностью свой дебелизм показываешь (не зачтут и не оплатят, а то хуже того-выгонят с работы)

1  0
13.08.2019 10:41
- гость -

Гарант отмалчивается, смылся в сочи - а мог бы разрулить ситуацию...

1  0
13.08.2019 10:41
- гость -

женщин бить конечно нельзя, но, очевидно, она тоже его ударила - на видео плохо видно этот момент

0  1
13.08.2019 10:44
- гость -


13.08.2019 10:40
- гость -

Значит буду как и ты безработным.

0  0
13.08.2019 10:44
гость

Тут приходится порочить обе стороны в той мере, которую эта сторона заслужила. Девушка совершила административное правонарушение, а вот полицейский рискует получить уголовное наказание. Дисциплинарное за непрофессиональные действия, это для него в лучшем случае

0  1
13.08.2019 10:47
- гость -


13.08.2019 10:40
- гость -
Два сообщения были написаны двумя разными людьми. Это мне стало инетресно, что за митинг был, по этому и спросил.

0  0
13.08.2019 10:48
гость

Несколько раз просмотрел, кажется, что когда он потянулся к палке, она сделала ему что то типа подножки. Но все равно удар был лишним. Несоразмерным ее действиям

0  0
13.08.2019 10:49
- гость -

Тут приходится порочить обе стороны в той мере, которую эта сторона заслужила. Девушка совершила административное правонарушение, а вот полицейский рискует получить уголовное наказание. Дисциплинарное за непрофессиональные действия, это для него в лучшем случае
------
Правонарушение за то что мимо проходила?

1  0
13.08.2019 10:49
- гость -


13.08.2019 10:44
гость

ты больной что ли? Да кто же его посадит? Смотри классику: "Джентльмены удачи". Сиплый говорит: Да кто же его посадит, он же памятник! Так и здесь: сегодня его посадят, а завтра полицаи перестанут защищать власть

1  0
13.08.2019 10:50
MARU

оооо.....ну началось)))) высосать из пальца все что можно...чтобы пропиариться на всю страну....ушиб головного мозга...врачи пусть сначала установят есть ли он там??? Мозг???)))))

0  1
13.08.2019 10:51
гость

13.08.2019 10:49
- гость -
Правонарушение за то что мимо проходила?

Ну там далеко не мимо. Пришла туда, куда хотела, не надо лупню гнать

0  1
13.08.2019 10:52
- гость -

В США, на которые молится вся либерастня, девку бы уже давно пристрелили за неповиновение полиции

0  1
13.08.2019 10:53
- гость -

ну знала что не на танцы идет, поболеет переживет

0  1
13.08.2019 10:53
гость

13.08.2019 10:49
- гость -

Ты больной что ли? Включи мозг, я же не сказал, что посадят, я сказал совершил проступок. А совершил проступок и посадят это два разных понятия. Сначала надо определить на что тянет этот поступок

0  0
13.08.2019 10:54
Директор СССР

Бьют женщин и детей и в концлагеря еще всех

1  0
13.08.2019 10:54
бабуля

А она шла туда и была уверена,что там ей цветы будут дарить????

0  1
13.08.2019 10:57
- гость -


13.08.2019 10:52
- гость -

В США, на которые молится вся либерастня, девку бы уже давно пристрелили за неповиновение полиции
****************************************

Да в США выборы проводят так, что даже "шизанутый" одиночка Трамп становится президентом-это система работает помимо желания ЦИК и власть придержащих в лице Обамы (президента).

1  0
13.08.2019 10:57
гость

Она шла туда и надеялась, что ее заснимут в тот момент, когда ее бьет полицейский. И у нее все получилась. И полицейским объясняли, на что надеятся те, кто туда идет и как себя вести, чтобы эти надежды не исполнились. Этот полицейский так себя повести не смог

0  1
13.08.2019 10:59
- гость -


13.08.2019 10:57
гость
учитывая, что ты из силвых структур, то понятно, что ты защищаешь в первую очередь себя и тебе очень хочется, чтобы действуя как фашист ты не нес никакой ответственности.

1  0
13.08.2019 11:01
- гость -

Только фашисты могут бить в живот женщину детородного возраста, которая не представляет никакой для них опасности.

0  0
13.08.2019 11:02
- гость -

Ну там далеко не мимо. Пришла туда, куда хотела, не надо лупню гнать
----
Ты видел? Или лично присутствовал?

1  0
13.08.2019 11:02
гость

Давайте скажем честно, в США есть и плюсы и минусы. Плюсов больше, чем у нас, потому что денег больше, а во всем остальном также. Утырков там тоже хватает и во власти и на улицах. Поэтому не надо все делать так, как вам оплачивают из США, это могут быть утырки

0  1
13.08.2019 11:02
- гость -

В Гонконге черепа дробят, глаза выбивают.
Во Франции человек 20 глаза потеряли от резиновых пуль.
В США просто расстреливают.

Пусть подумает и рыдает от счастья как легко в РФ сопротивление полиции обходится.
Голова у нее болит. Щас будет выдумывать, строить из себя жертву.

0  1
13.08.2019 11:04
Бабуля

Во все времена те,кто был против власти ,подвергались гонениям..Каторга,ссылка в Сибирь и т.п..Ты хочешь с гордостью называться несогласным,опозиционером??Будь готов к обратной стороне медали...А то как дети ведут себя..Я против власти,но власть должна меня любить..Теперь вся страна ее знает..У нас есть учитель в купальнике,у них с ушибом мозга..

0  1
13.08.2019 11:04
- гость -

13.08.2019 10:57
- гость -
Да в США выборы проводят так, что даже "шизанутый" одиночка Трамп становится президентом

Всем известно (судя по новостям из США) что выборы в США проводила РФ. И Трамп - наш

0  1
13.08.2019 11:06
- гость -

А в Древнем Риме были рабы и их вообще могли и продать, и убить, и изнасиловать и ... ничего за это рабовладельцам не было. Человек-вещь. Радуйтесь, что с вами не поступают кав Древнем Риме ) (однако логика примитива)

1  0
13.08.2019 11:07
гость

13.08.2019 10:59
- гость -

Учитывая, что ты из пропиндосских отморозков, тебе очень хочется, чтобы я был из силовых структур, но это не так, у меня зарплата в три раза меньше. А чтобы не нести ответственность, надо не совершать правонарушения. Вот в этом видео, он похоже совершил

0  1
13.08.2019 11:07
гость

А сколько она сейчас денег получит за эту ситуацию и кадры??Сколько ей обойдется вся эта шумиха..Молодец,подзаработает

0  1
13.08.2019 11:09
гость

13.08.2019 11:02
- гость -
Ты видел? Или лично присутствовал?

А ты видел? Или лично присутствовал? Я оценил, то что видел, он бьет задержанную, для меня это плохой поступок. Но зачем она была там, я догадываюсь. Ты не сможешь догадаться, поэтому для тебя она там мимо проходила

0  1
13.08.2019 11:19
- гость -

- Если наши доблестные гвардейцы способны так крушить внутренних врагов, то представьте что они сделают с внешними! - Ничего не сделают, Милорд. Они просто разбегутся. - Почему это? - Потому, что наши гвардейцы привыкли воевать только с безоружными крестьянами. (с) А. ДЮМА...

1  0
13.08.2019 11:24
- гость -

Власть сейчас демонстрирует талант разжигать конфликты на пустом месте. Об этом сообщает Рамблер.

0  0
13.08.2019 11:25
гость

13.08.2019 11:04
Бабуля
Ты хочешь с гордостью называться несогласным,опозиционером??Будь готов к обратной стороне медали.

Она и была готова. Там и оператор был готов. И адвокат. И правозащитные организации с грантами за правозащитную деятельность. Готовы были все. С этим ударом жизнь у нее переменилась, она больше не будет влачить нищенское существование. Но очень надеюсь, что этот удар не повлияет на ее здоровье, удар выглядит, мягко говоря, неприглядно. Так нельзя

0  1
13.08.2019 11:31
- гость -

Молодежь глупа.
Борются сами не знают за что.
Ведутся на призывы такой же глупой молодежи, хайпуют.

Если и бороться, то до этого надо созреть.
И уж митингами точно ничего не решить.

0  1
13.08.2019 11:31
- гость -

Только в колониальной стране можно так поступать с женщиной. С гражданкой своей страны колониальная власть так не поступит, т.к. она Гражданин интересы которой власть защищает.

1  0
13.08.2019 11:33
- гость -

Преступник, ударивший девушку должен сидеть в тюрьме! В том числе и за попрание Конституции - митинги, шествия, пикеты основной закон не запрещает!!!

1  0
13.08.2019 11:34
- гость -


13.08.2019 11:31
- гость -
чо, вот так сразу, без предупреждения и стрелять А созреть это как? До красноты разогреться?

0  1
13.08.2019 11:34
- гость -

Женщин избивают, над заключенным глумятся, а нам про День победы втыкают. Ясно же, Гитлер победил

1  0
13.08.2019 11:35
- гость -

13.08.2019 11:31
- гость -

какой метод освобождения вы предлагаете ???

0  0
13.08.2019 11:40
- гость -

Варварская страна!Совсем по другому полиция поступает во франции,германии,сша и гонгконге!

0  1
13.08.2019 11:41
- гость -


13.08.2019 11:35
- гость -

13.08.2019 11:31
- гость -

какой метод освобождения вы предлагаете ???
*********************************
у него в методичке только: терпеть, ждать, не сопротивляться и не поддаваться на провокации пиндосов.

1  0
13.08.2019 11:44
- гость -


13.08.2019 11:41
- гость -
добавь еще, что "во франции,германии,сша и гонгконге!" полиция вообще зверствует и убивает демонстрантов ("забывая" указать, что там к демонстрантам применяют такую силу когда демонстранты агрессивны до безумия... и представляют угрозу для других граждан)

1  0
13.08.2019 11:50
- гость -

А мамы вертухаев знают кого они на свет произвели ???

0  0
13.08.2019 11:53
Фрося

Никто не ответил, что митинг был в защиту студента Егора Жукова, арестованного за призыв снести памятник Дзержинскому, который поставили возле его института.

0  0
13.08.2019 11:58
- гость -

Читаешь вас и поражаешься. 1. во Франции и в Америке. Менты мочат тех кто поджигает, крушит машины и витрины и с оружием нападает на полицию и то потом полицейскому надо доказать фактами а не словами что он совершил законные действия. 2. Народ выходит не за деньги, а из-за того что в стране с каждым днем все хуже (экономически, политически) жить. 3. Почему у вас кто заявляет о своих правах сразу враг России, а те кто молча утирается когда об его чиновники и правоохранительные органы вытирают ноги то ПАТРИОТ. Вас всех все устраивает в НАШЕЙ стране??? Только вы себе задайте этот вопрос, большинство это побоятся сделать так как себя вы не сможете обмануть.

1  0
13.08.2019 12:03
месный

13.08.2019 11:31
- гость -

Если митингами не решить - то чем тогда решить?

0  0
13.08.2019 12:09
- гость -


13.08.2019 11:58
- гость -

"Читаешь вас и поражаешься...."
****************************************

Ты читаешь не их, а его. Он один троллятина, а ты ведешься (ну Вы ведетесь). Спроси себя: Сколько из твоих знакомых одобряют сегодняшнюю власть?- и получишь ответ, кто это всё пишет

0  0
13.08.2019 12:10
- гость -

Митинги из-за сраного памятника.
А где митинги против повышения ндс, пенсионного возраста, маркировки всего и вся?

0  0
13.08.2019 12:11
гость для 11:58

Не за деньги???А вы то откуда знаете?Поэтому так неожиданно именно с ней оказался оператор и именно она привлекла своим поведением к себе силовиков??Рядом стоит толпа парней и наблюдает за ней..Их почему то не скрутили!!!А именно ее.Если звезды зажигаются,то это кому то нужно..

0  1
13.08.2019 12:19
- гость -


13.08.2019 12:11
гость для 11:58

Не за деньги???
******************************************
ты сдаешь силовиков. То есть оператор и другие были уверены, что полицейский поведет себя неадекватно ситуации и ударит девушку? На чем основана твоя уверенность? Наверное на том, что они себя обычно так ведут, а в этот раз просто попались?

1  0
13.08.2019 12:20
321ы

- Что читаешь?
- Стивена Хокинга. Про Вселенную и точку сингулярности.
- Что такое точка сингулярности?
- Это то место, где никакие законы не действуют.
- На Россию похоже...(с)

1  0
13.08.2019 12:33
Иsтина

А никого не смутил тот факт, что после удара в живот у нее подозрение на сотрясение головного мозга???

0  1
13.08.2019 12:35
- гость -

А у хахлов ищо хужее!

1  0
13.08.2019 12:36
- гость -

А никого не смутил тот факт, что после удара в живот у нее подозрение на сотрясение головного мозга???


Защитников кукушки точно не смутил. Потому что они головами одинаковые.

0  1
13.08.2019 12:39
Россиянин

Нет такой страны, чтоб её жители были всем довольны. Везде есть проблемы. И причём они не решаются сиюминутно. Но всегда и везде есть провокаторы) И есть люди, у которых времени вагон, и при этом очень податливы. А вот у меня времени не так много, чтоб слушать всякую либеральщину, вестись на их тупые призывы, и ходить на митинги ради митингов. И меня никто в живот не бьет... Для меня важна моя семья, для нее и я живу, и работаю. И девушку эту мне совсем не жаль. Как говорится, за что боролась, на то и напоролась. Даже перевыполнила план)

0  1
13.08.2019 12:40
- гость -

Как народ тут возбудился, даже местные старожилы на фоне пропали, один "местный" чирикает. А что об этом думает "Петух с Докучаево?"

0  0
13.08.2019 12:44
Жоржик

Ну может хоть кто-то подумает, стоит ли разбитая морда тех денег, что им платят за такие митинги. Мало еще он ей вломил, надо было пристрелить - напала на представителя власти. Зато остальные .опализы либерастические подумали бы и, что еще лучше свалили бы из страны. пусть за границей зад дяде забугорному вылизывают, им за это и платят. Надо себе либераста нанять за копейки, буду на туалетной бумаге экономить, а им не привыкать, натренированы уже. И вякнуть не посмеют, т.к. по жизни обсоски.

0  1
13.08.2019 12:44
- гость -

Как народ тут возбудился даже ты выпендрился

0  0
13.08.2019 12:44
- гость -

Бей своих - чужие будут бояться.

1  0
13.08.2019 12:45
- гость -

Да тут целый лахтинский десант высадился. Пригожин дал команду - В бой!! Молодцы хунвейбины, Родина вас не забудет!

1  0
13.08.2019 12:46
- гость -

12:44
Жоржик
Это что за радужный ник такой? Неужели нельзя выбрать не такой палевный ник?

0  0
13.08.2019 12:47
Жоржик

13.08.2019 12:46
- гость -
Меня мнение заднеприводных вообще не волнует.

0  1
13.08.2019 12:47
гость

Россиянин 12:39, а вы часом не Сергей Павлович Ролдугин? просто он тоже никуда не ходит (кроме Панамы) и у него все хорошо. нее?

1  0
13.08.2019 12:50
- гость -

12:47
Жоржик
Разве может нормальный и здоровый мужик подписаться уменьшительно-ласкательным "Жоржиком" ? А вы точно не манерный?

0  0
13.08.2019 12:51
-гость-

а вот и Жоржик Пригоженский в бой пошел lol

1  0
13.08.2019 12:52
Иsтина

Публика перешла на личности...

0  0
13.08.2019 12:53
- гость -

13.08.2019 12:46
- гость -
Просто его тут в каждой ветке с этим ником петушат, а он такой опять на голубом коне. Теперь правда грубит, заднеприводными всех обзывает. Но я бы на его ник сильно внимание не обращал, пусть хоть с петухом с докучаева вместе кукарекают, интересны его мысли, человек живет в таких голубых очках, что порой кажется уму уже не помочь совсем

0  0
13.08.2019 12:53
- гость -

ага, давно срача не было

0  0
13.08.2019 13:03
- гость -

"Публика перешла на личности..."
-----
Только на тупые и подлые личности.
Кстати, а где это видно, что вас назвали куском говна? Может вы симулянт, как та девушка?

0  0
13.08.2019 13:30
- гость -

13.08.2019 12:11
гость для 11:58
Так много где операторы оказались. В том числе и когда "винтили" мужа члена ЕР))) Ролик в сети лежит, дама была... э-э... очень фраппирована.

0  0
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