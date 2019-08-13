Госпрограмму на 11,7 млрд рублей по обеспечению населения ЖКУ утвердили на Алтае

Госпрограмму "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" утверждена в регионе, соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает местный Минстрой.

Главной целью государственной программы на период с 2019 по 2024 год обозначено решение задач, направленных на обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства края, повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации.

В большую программу, которая теперь продлевается до 2024 года, включены три подпрограммы: "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод", "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения" и "Газификация Алтайского края".

Общая стоимость мероприятий составит 11,7 млрд рублей, из которых 1,5 млрд — средства федерального бюджета, 7,6 млрд — краевого и 304,2 млн — местных бюджетов.

При реализации подпрограммы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" предполагается построить два водозабора в Тальменском и Егорьевском районах, насосную станцию в пригороде Барнаула и реконструировать 11 имеющихся артезианских водозаборов. Предполагается, что это позволит увеличить численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 95,4% (сегодня 92,4%). Также будет сокращено количество аварий на системах водоснабжения и водоотведения.

В рамках подпрограммы "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения" запланировано модернизировать и капитально отремонтировать котельные и тепловые сети. Также планируется смонтировать 45 модульных котельных, установить более 300 отопительных котлов и проложить более 200 км новых тепловых сетей.

Подпрограмма "Газификация Алтайского края" позволит увеличить объем потребления природного газа к 2024 году до 825 млн куб. метров в год (по итогам 2018 года — 765 млн). Для этих целей планируется ежегодно вводить не менее 110 км внутрипоселковых сетей и газифицировать порядка 3,5 тыс. квартир и домов.

В июле сообщалось, что качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян. К такому выводу пришли социологи ВЦИОМ.