Сибиряк, оскорбивший Путина из-за маленькой зарплаты, был оштрафован на 30 тысяч

Жителя Красноярска Евгения Носкова оштрафовали на 30 тысяч рублей за сообщение в социальной сети о президенте России Владимире Путине, пишет РБК.

В материалах Енисейского районного суда Красноярского края говорится, что мужчина публично разместил информацию, которая в неприличной форме демонстрирует "явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации".

Смягчающим обстоятельством в пользу Носкова стало признание им вины. Также суд учел материальное положение мужчины – он получает 18 тыс. рублей в месяц при расходах на коммунальные платежи 4,3 тыс. рублей.

В июле, когда дело было заведено, Носков сообщил "Тайге.инфо", что решил коротко и емко рассказать в соцсети об экономической составляющей своей жизни. "Я написал, что Путин – представитель ЛГБТ. О том, что я работаю за троих, а получаю за одного", – поведал мужчина суть претензий к нему.

Он также подчеркнул, что никак не относится к политике: "В моем случае сам виноват, так сказать. Просто статья будет висеть и все. Я к политике вообще никаким образом не отношусь. Многое можно сказать, а толку нет".

Напомним, новая статья о неуважении к власти вступила в силу в марте этого года. За данное нарушение предполагается штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россиянина накажут за неуважение к власти за фото Путина под новостью о неуважении к власти.