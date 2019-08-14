Сергей Шубенков в составе сборной Европы поборется с командой США

Алтайский спортсмен Сергей Шубенков выступит за сборную Европы на легкоатлетической встрече со сборной США, которая состоится 9-10 сентября в Минске.
Помимо барнаульского барьериста в команду Европы попали две россиянки – Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова. Они выступят в секторе для прыжков в высоту.
Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы по прыжкам в высоту. Ей принадлежит лучший результат сезона в мире (2,06 метра). Серебряный призер зимнего Чемпионата мира 2018 года в прыжках с шестом.
Сидорова имеет второй результат сезона в мире и первый в Европе (4,86 м).
Шубенков в 2015 году выиграл чемпионат мира в беге на 110 метров с барьерами. Сейчас спортсмен восстанавливается после травмы, которую получил на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко, когда в падении на самом финише смог одержать победу. "Просто царь!" – прокомментировал Дмитрий Губерниев этот забег.
Сейчас в Барнауле разворачивается скандал, который непосредственно касается Шубенкова. Запланированная реконструкция спортивного манежа АлтГТУ поставила под угрозу тренировки чемпиона мира. Его тренер Сергей Клевцов уже заявил, что его подопечному будет негде готовиться к Олимпийским играм – 2020 в Токио. В ситуацию попросили вмешаться губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
Комментарии
Что то много новостей сегодняо нейтральном спортсмене.
Фото старое, он сейчас с бородкой.
Что то много новостей сегодняо нейтральном спортсмене
ну дык скандал - нейтралу нахаляву тренероваться негде, вот джинса и поперла )))
Тут попугай есть. Поторяет 3 года слова "нейтральный спортсмен".
Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова выступают как нейтральные. Команда фас.
Сергей самый выдающийся российский спортсмен в беге с барьерами за всю историю нашей страны, выпады шпаны его никак не задевают!!!
Всё правильно делает. Не может тренироваться тут, поедет значит в Европу.
14.08.2019 12:48
- гость -
Сергей, залогиньтесь
Прикольно, что факт того, что земляк один из лучших спортсменов в мире. И не захотел крест на карьере ставить. А доказывает всем, что может не смотря ни на что. Людей на столько бесит.
Дышите чаще!!!
Единственный россиянин, за всю историю, чемпион мира в беге на 110 м с барьерами.
Единственный россиянин, за всю историю, чемпион мира в беге на 110 м с барьерами.
и? какой сакральный смысл в том чтобы на бегу перепрыгивать через барьеры? а м.б. мы должны шубу на божничку повесить?
Молодец Шуба, не слушай этих лузеров!
и? какой сакральный смысл в том чтобы на бегу перепрыгивать через барьеры?
Полюбасу бензин должен подешеветь.
какой сакральный смысл в том чтобы на бегу перепрыгивать через барьеры?
-----------------------
какой сакральный смысл в том, чтобы на бегу гонять мяч по полю? -Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, регби. Бег с барьерами, можно хоть от полиции или хулиганов удрать или догнать.
какой сакральный смысл в том, чтобы на бегу гонять мяч по полю? -Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, регби.
не знаю. я не понимаю тех, кто спортсменов/актеров возносит
Бег с барьерами, можно хоть от полиции или хулиганов удрать или догнать.
от пули не убежишь
от пули не убежишь
----------------------------------
С 30 метров нереально попасть из пистолета в бегущего. Попадешь, затаскают по расследваниям.
А почему сборная Европы? он же с Азии???