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Сергей Шубенков в составе сборной Европы поборется с командой США

, ИА "Амител"
Помимо барнаульского барьериста в команду Европы попали две российские спортсменки
Шубенков в 2015 году выиграл чемпионат мира в беге на 110 метров с барьерами / Фото: ren.tv

Шубенков в 2015 году выиграл чемпионат мира в беге на 110 метров с барьерами / Фото: ren.tv

Алтайский спортсмен Сергей Шубенков выступит за сборную Европы на легкоатлетической встрече со сборной США, которая состоится 9-10 сентября в Минске.

Помимо барнаульского барьериста в команду Европы попали две россиянки – Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова. Они выступят в секторе для прыжков в высоту.

Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы по прыжкам в высоту. Ей принадлежит лучший результат сезона в мире (2,06 метра). Серебряный призер зимнего Чемпионата мира 2018 года в прыжках с шестом.

Сидорова имеет второй результат сезона в мире и первый в Европе (4,86 м).

Шубенков в 2015 году выиграл чемпионат мира в беге на 110 метров с барьерами. Сейчас спортсмен восстанавливается после травмы, которую получил на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко, когда в падении на самом финише смог одержать победу. "Просто царь!" – прокомментировал Дмитрий Губерниев этот забег.

Сейчас в Барнауле разворачивается скандал, который непосредственно касается Шубенкова. Запланированная реконструкция спортивного манежа АлтГТУ поставила под угрозу тренировки чемпиона мира. Его тренер Сергей Клевцов уже заявил, что его подопечному будет негде готовиться к Олимпийским играм – 2020 в Токио. В ситуацию попросили вмешаться губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

14.08.2019 12:40
Житель правого берега Оби

Что то много новостей сегодняо нейтральном спортсмене.

0  0
14.08.2019 12:42
- гость -

Фото старое, он сейчас с бородкой.

0  0
14.08.2019 12:43
- гость -

Что то много новостей сегодняо нейтральном спортсмене

ну дык скандал - нейтралу нахаляву тренероваться негде, вот джинса и поперла )))

0  0
14.08.2019 12:44
- гость -

Тут попугай есть. Поторяет 3 года слова "нейтральный спортсмен".

0  0
14.08.2019 12:46
- гость -

Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова выступают как нейтральные. Команда фас.

0  0
14.08.2019 12:48
- гость -

Сергей самый выдающийся российский спортсмен в беге с барьерами за всю историю нашей страны, выпады шпаны его никак не задевают!!!

0  0
14.08.2019 12:57
АБОРИГЕН

Всё правильно делает. Не может тренироваться тут, поедет значит в Европу.

0  0
14.08.2019 13:01
- гость -


14.08.2019 12:48
- гость -

Сергей, залогиньтесь

0  0
14.08.2019 13:20
iOne

Прикольно, что факт того, что земляк один из лучших спортсменов в мире. И не захотел крест на карьере ставить. А доказывает всем, что может не смотря ни на что. Людей на столько бесит.
Дышите чаще!!!

0  0
14.08.2019 13:25
- гость -

Единственный россиянин, за всю историю, чемпион мира в беге на 110 м с барьерами.

0  0
14.08.2019 13:29
- гость -

Единственный россиянин, за всю историю, чемпион мира в беге на 110 м с барьерами.

и? какой сакральный смысл в том чтобы на бегу перепрыгивать через барьеры? а м.б. мы должны шубу на божничку повесить?

0  0
14.08.2019 13:31
- гость -

Молодец Шуба, не слушай этих лузеров!

0  0
14.08.2019 13:36
- гость -

и? какой сакральный смысл в том чтобы на бегу перепрыгивать через барьеры?

Полюбасу бензин должен подешеветь.

0  0
14.08.2019 13:37
- гость -

какой сакральный смысл в том чтобы на бегу перепрыгивать через барьеры?
-----------------------
какой сакральный смысл в том, чтобы на бегу гонять мяч по полю? -Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, регби. Бег с барьерами, можно хоть от полиции или хулиганов удрать или догнать.

0  0
14.08.2019 13:41
- гость -

какой сакральный смысл в том, чтобы на бегу гонять мяч по полю? -Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, регби.

не знаю. я не понимаю тех, кто спортсменов/актеров возносит


Бег с барьерами, можно хоть от полиции или хулиганов удрать или догнать.

от пули не убежишь

0  0
14.08.2019 14:03
- гость -

от пули не убежишь
----------------------------------
С 30 метров нереально попасть из пистолета в бегущего. Попадешь, затаскают по расследваниям.

0  0
14.08.2019 15:01
Иsтина

А почему сборная Европы? он же с Азии???

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