Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram отреагировал на победу российского легкоатлета Сергея Шубенкова в забеге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате.

"Шубенков – невероятный спортсмен, просто царь! Соперник сбил с ног Шубенкова, но Сергей, падая, одержал победу! Мой герой!" – написал Губерниев.

Ранее сообщалось, что на финише ямайский спортсмен Омар Маклеод споткнулся о последнее препятствие и не удержал равновесие. При падении он задел Шубенкова, который, выставив руки вперед, в падении сумел первым пересечь финишную черту. Оба спортсмена тяжелых травм не получили.

В итоге Шубенков показал результат 13,12 секунды. Это лучшее время барнаульца в нынешнем сезоне.

Серебро – у британца Эндрю Поцци.

Стоит отметить, что Шубенков выступал в нейтральном статусе.

Have you ever seen a photo finish image like it?@s_shubenkov_EN dived for the line as @Warrior_omz caught him coming off the final hurdle, but still managed to equal the meeting record of 13.12!



Watch the video back here: https://t.co/fBP0LSaKwu#DiamondLeague #RabatDL 🇲🇦 pic.twitter.com/viEiuyFiQk