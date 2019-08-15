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Дорогу в барнаульском поселке Лебяжьем починили "непонятной пылью-грязью"

, ИА "Амител"
Рабочие сказали, что строительный мусор и асфальтовую крошку они не могут завезти

Дорогу починили пылью в барнаульском селе Лебяжье / Фото: Amic.ru

Поврежденную в прошлом году трактором дорогу в барнаульском поселке Лебяжьем отремонтировали в среду вечером, 14 августа, привезенной в грузовике "непонятной пылью", сообщила читательница Amic.ru.

О разбитой дороге стало известно в конце 2018 года. Днем 3 декабря около 14:00 в переулке между домами по улицам Озерная и Набережная трактор, расчищая дорогу, не справился с управлением и съехал в водосточную канаву, по которой весной, а также во время дождей, сливается вся вода в озеро. Его пытались вытащить еще три трактора, и почти к ночи это получилось, но канава была полностью повреждена, а вместе с ней и дорожное покрытие.

Как сообщила местная жительница, до происшествия дорожное полотно было сделано из асфальтовой крошки, по которому могли нормально ходить люди. А канава и вовсе была жизненно необходима, поскольку по ней стекает вода в озеро, в противном случае половину поселения затопит.

"В результате обращений жителей был составлен протокол. В нем говорилось о том, что "Автодорстрой" совместно с Лебяжинской сельской администрацией обязуется выполнить восстановительные работы по канаве до марта 2019 года, а дорожное полотно – до июня 2019 года. Но ни в марте, ни в июне, ни в июле работы никто не проводил", – рассказала читательница.

Избежать коллапса в селе, по ее словам, помогло то, что зима была малоснежной, а весна теплой – быстро все растаяло и дома не ушли под воду.

В период с мая по август жители неоднократно обращались с заявлениями в Лебяжинскую сельскую администрацию с просьбой дать ответ, почему ничего не делается. На это приходили отписки, типа ''мы обратились в "Автодорстрой" и ждем от них ответа".

"В результате вчера, 14 августа, приехала делегация. Привезли на проулок машину непонятной пыли-грязи, высыпали и разровняли. Наши замечания, что этот материал до первого дождя и его просто смоет в ближайшую неделю, никого не удивили. Сотрудники с этим полностью согласились, но сказали, что строительный мусор и асфальтовую крошку они не могут завезти. То есть, получается, разрушить – разрушили, а дорожное покрытие сделали для галочки, высыпав эту субстанцию", – рассказала жительница поселка.

"Мы не просим выкладывать плиткой, просто просим сделать, как было, чтобы можно было ходить не по грязи, чтобы канава выполняла свою функцию и не затопляла наши дома", – обращается женщина к администрации Барнаула и прокуратуре города.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

15.08.2019 15:11
- гость -

НАНОасфальт

0  0
15.08.2019 15:21
- гость -

Ну вот, а могли бы плиткой заложить за нихилые мульены...

0  0
15.08.2019 15:31
Старожил

В Лебяженской сельской администрации есть один зам, не буду называть фамилию, которая давно прибирает власть (управление) "в свои руки", и тем самым подставляет Главу (притом не первого и не в первый раз!). Если Глава не хочет разочарований и скандалов, то пусть задумывается и делает выводы с кем работает

0  0
15.08.2019 15:58
- гость -

Безопасные дороги от ЕР...

0  0
15.08.2019 16:50
- гость -

15.08.2019 15:58
- гость -
Безопасные дороги от ЕР...

А где тут связь? Вы еще Сталина обвините

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