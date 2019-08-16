Число безработных предпенсионеров выросло на 8,5% за три месяца

Численность людей предпенсионного возраста, зарегистрированных как безработные, по данным на 1 июля составило 122,6 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на Минтруд.
В первом квартале 2019 года порядка 113 тысяч российских предпенсионеров официально числились безработными. Таким образом, по сравнению со вторым кварталом рост составил 8,5%.
В министерстве напомнили, что максимальное пособие по безработице для людей этой категории составляет 11280 рублей.
Ранее сообщалось, что проект по обучению предпенсионеров "хромает", но поставленную задачу обещают решить в срок.
Также, по данным Минтруда, число россиян, не имеющих работу, сократилось за неделю (с 31 июля по 7 августа) на 0,8% и составило 724 тыс. человек. Речь идет только о жителях, зарегистрированных в органах службы занятости.
Общее число работающих россиян, находящихся в вынужденных отпусках или работающих неполный рабочий день, в этот период составило 110 123 человека.
Комментарии
Отучилась на курсах на бухгалтеров, платили стипендию около 12900 в месяц все три месяца, я попала в программу обучения предпенсионеров, была без работы, теперь ищу работу как бухгалтер на дому.
16.08.2019 14:12
гость
Ага) что то слабо верится, что наше государство за просто так обучило бесплатно, да еще и денег дало) опять вброс какой то
Это прогнозируемый результат, сейчас появляются первые показатели пенсионной реформы. Молодым бы устроиться на постоянную работу, а старички уже не нужны...
надо относится к этому с пониманием, как предлагали...
16.08.2019 14:12
гость
Без опыта? После курсов? Ну-ну. Бухгалтер на дому - это бухгалтер в единственном лице, плюс сам программами занимается.
Начиная с 2019 года, согласно подписанному Президентом закону № 350-ФЗ от 03.10.2018 г., предпенсионный возраст — это период в течение 5 лет до дня наступления возраста, дающего по новому пенсионному законодательству право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочную.
В министерстве законы не знают?
Ранее сообщалось, что проект по обучению предпенсионеров "хромает", но поставленную задачу обещают решить в срок.
************************************************************
Страна чиновников осваивающих бабло. Оккупанты одним словом
неплохо. ходишь, учишься, стипендия платится. Для безработного очень даже неплохо по 13косарей в месяц получать. Тут за 10 корячишься по 8 часов в день
Блогер "Абракадабра" в Москве в целях эксперимента переоделся в бомжа и просил милостыню в районе трех вокзалов. За рабочий день кажется часов за 5-6 собрал 6,5 тысяч рублей. А вы за десятку в месяц куда то ходите целый месяц. Бегите вы с этого АЛтайского края.
не позавидуешь тому бизнесмену к кому такой бухгалтер попадет
я бы тоже поучился за 13К в месяц. эээх..пойду в службу занятости, ну или за милостыней
16.08.2019 15:02
гость
И что дальше? Три месяца пройдут быстро, и кому нужен такой "бухгалтер"?
- гость -
16.08.2019 15:02
гость
И что дальше? Три месяца пройдут быстро, и кому нужен такой "бухгалтер"?
_____________________________________
ну так то они тоже на дороге не валяются, а так без работы и без этих 13 тыщ сидят
Бухгалтеров очень много на рынке и в возрасте за 40 вероятность трудоустройства даже опытного бухгалтера очень невелика. У меня жена больше года сидела дома, контора прошлая закрылась, была главбухом. Никуда не брали, разовые мизерные подработки на дому и все. Хотя и опыт большой и знает много. Вакансии вроде и есть, но везде нужны более молодые, которых можно построить. Устроил в итоге к знакомым, работает, довольна. А после курсов я думаю шансов вообще нет.
Ну, возьмут - не возьмут на работу а стипендию за 3 месяца получишь а это почти 39000. Никто ж не мешает искать работу и учиться.
Вообще. ппц, ведь не только на бухгалтеров учат. Вот народ, откуда пессимизм? Научишься, после курсов не возьмут- а так прям нарасхват без курсов - то. Вся суть то что учишься и СТИПЕНДИЮ получаешь. А насчет бухов скажу - на упрощенке предприятия вести не сложно если голова есть и знания, никто ж не говорит о том, что после курсов главбухом Газпрома пойдешь работать.
кто еще верит сказочнику ???
грабит страну со своими дружками и положил на мнение народа.
и в 2024 году оно никуда не собирается будет дальше править.
16.08.2019 16:05
гость
Ну, возьмут - не возьмут на работу а стипендию за 3 месяца получишь а это почти 39000. Никто ж не мешает искать работу и учиться.
__________________________________
и чо и чо!!?? люди то ни во что уже не верят. или им надо все и сразу и зп в 70k минимум, а то что они могут получать стнепуху, они этого не понимают.