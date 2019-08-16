Число безработных предпенсионеров выросло на 8,5% за три месяца

Численность людей предпенсионного возраста, зарегистрированных как безработные, по данным на 1 июля составило 122,6 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на Минтруд.

В первом квартале 2019 года порядка 113 тысяч российских предпенсионеров официально числились безработными. Таким образом, по сравнению со вторым кварталом рост составил 8,5%.

В министерстве напомнили, что максимальное пособие по безработице для людей этой категории составляет 11280 рублей.

Ранее сообщалось, что проект по обучению предпенсионеров "хромает", но поставленную задачу обещают решить в срок.

Также, по данным Минтруда, число россиян, не имеющих работу, сократилось за неделю (с 31 июля по 7 августа) на 0,8% и составило 724 тыс. человек. Речь идет только о жителях, зарегистрированных в органах службы занятости.

Общее число работающих россиян, находящихся в вынужденных отпусках или работающих неполный рабочий день, в этот период составило 110 123 человека.