Проект по обучению предпенсионеров "хромает", но задача решится в срок

Задержку в реализации проекта по обучению россиян предпенсионного возраста можно объяснить длительной процедурой заключения контрактов, однако целевые показатели должны быть достигнуты в срок, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минтруд.

"Руководителем национального проекта "Демография" Максимом Топилиным на селекторном совещании с регионами было поручено высшим органам исполнительной власти отстающих регионов обеспечить немедленное заключение контрактов на обучающие мероприятия", – рассказали в Минтруде.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил привлечь к ответственности сорвавших сроки нацпроектов. В том числе речь шла и о проекте "Старшее поколение", направленном на дополнительное профессиональное образование предпенсионеров.

Также в Минтруде отметили, что сейчас показатели нацпроекта в части организации профобучения и дополнительного образования предпенсионеров растут. В министерстве пообещали, что "все целевые показатели будут достигнуты в установленный срок в полном объеме".

В текущем году планируется обучить 75 тысяч человек. В некоторых регионах показатели по численности переобученных предпенсионеров будут даже превышены, подчеркнули в Минтруде.

Ранее сообщалось, что алтайских предпенсионеров к концу года переучат на бухгалтеров, слесарей и операторов ЭВМ.