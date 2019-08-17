Крупный центр обработки данных построят в Барнауле

Власти Алтайского края ведут переговоры с компанией "Мегафон" по строительству регионального центра обработки данных в Барнауле. Общие инвестиции в проект составят более 200 миллионов рублей. Об этом сообщил журналистам министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов.
Центр будет осуществлять взаимодействие с бизнесом, предлагать облачные услуги.
"Такой интересный инвестиционный проект", – сказал Евгений Зрюмов. При этом других крупных предприятий в IT-сфере в ближайшее время в регионе не планируют открывать.
Ранее министр сообщал, что жители Алтайского края получат долгожданную возможность пользоваться широкополосным интернетом, со скоростью от 100 мегабит до 1 гигабита в секунду, к началу 2022 года. Общий объем инвестиций составит более 1,6 миллиарда рублей.
Комментарии
Что же это за сказочный центра обработки данных и зачем он нужен барнаульцам? Больше деньги девать некуда?
17.08.2019 15:32
- гость -
Просто у нас дешёвая рабочая сила
200 млн.руб. это где 3 млн. $
И чё за эти деньги можно построить ?!
Чё за облако такое крошечные?
Если только самим себе в аренду сдавать и биткоин майнить.