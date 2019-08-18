Должников с 2020 года будут извещать об ограничении выезда из России

Должники со следующего года могут начать получать СМС от судебных приставов об ограничении выезда за рубеж, передает ТАСС.

В Минюсте пояснили, что 6 августа правительство внесло в Госдуму поправки в закон "Об исполнительном производстве".

Предусматривается, что гражданин будет извещаться о возбуждении исполнительного производства, времени и месте совершения исполнительных действий или применении мер принудительного исполнения.

"В случае принятия законопроекта в следующем году с учетом поправок граждане получат еще один способ получения уведомлений от ФССП России путем уведомления через личный кабинет на Едином портале государственных услуг и посредством коротких текстовых сообщений", — прокомментировали в ФССП.

Согласие на извещение через СМС должно быть подтверждено распиской, где, помимо согласия, должен быть указан номер мобильного телефона, на который будут направлять извещения.

Те граждане, которые не изъявили желание получать от приставов СМС, будут уведомляться традиционными способами — к примеру, письмами.

Ранее сообщалось, что число невыездных должников в России выросло на треть.