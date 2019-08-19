Школьная форма, рюкзак и пенал подешевели в Барнауле на 3%

Эксперты "Авито" выяснили, что базовый набор барнаульского школьника, состоящий из школьной формы, рюкзака и пенала, подешевел на 3% и обойдется в 2308 рублей, сообщает РИА "Новости".

В среднем по России школьный набор за год прибавил в цене 2% и стоит 2619 рублей. Из этих денег, как отмечают аналитики, больше всего уходит на рюкзак, средняя цена которого 1215 рублей. Далее идут школьная форма (1080 рублей) и пенал (324).

Больше всего за базовый школьный набор просят в Москве (3326 рублей), в Иркутске (3147) и Санкт-Петербурге (3041). Меньше всего – в Ижевске (2020 рублей), в Перми (2142) и Волгограде (2170).

Максимальное подорожание школьного набора произошло в Иркутске (на 25%), в Красноярске (11%) и Саратове (9%).

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал про национальный стандарт на школьную форму, который хотят ввести в России.