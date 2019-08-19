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Малышей на Алтае родилось меньше, но темпы замедления рождаемости снижаются

, ИА "Амител"
Эти изменения свидетельствуют об активной работе по оказанию мер финансовой поддержки семей
На Алтае замедляются темпы снижения рождаемости / Фото: yandex.com

На Алтае замедляются темпы снижения рождаемости / Фото: yandex.com

В первом полугодии в Алтайском крае появились на свет 10642 новорожденных – на 941 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили в региональном министерстве социальной защиты.

При этом, как отмечается, прослеживается положительная тенденция в замедлении темпов снижения рождаемости. Так, для сравнения, за шесть месяцев – с января по июнь 2018 года – по сравнению с 2017 годом родилось на 1092 ребенка меньше.

В министерстве уверены, что эти изменения свидетельствуют о проведенной активной работе по оказанию мер финансовой поддержки семей в рамках национального проекта "Демография".

Так, реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" обеспечивает финансовую поддержку семьям с детьми, и тем самым создает достойные условия для повышения уровня их доходов. 

Например, ежемесячная выплата в связи с рождением/усыновлением первого ребенка в размере 9811 рублей предоставлена почти семи тысячам семей на общую сумму 380 млн рублей.

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (9 811 рублей) выплачена 17 тыс. семей на общую сумму 930 млн рублей.

Всего за семь месяцев текущего года на ежемесячные выплаты семьям при рождении первого и третьего ребенка направлено свыше 1,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что три программы нацпроекта "Демография" на Алтае получат 34,8 млрд рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

19.08.2019 14:20
- гость -

На границе под Рубцовском стал свидетелем сцены: пограничники между собой возмущённо матерятся, но так, чтоб посторонние не слышали. Разговорился с ними, спросил что случилось, а они на стоящий автобус показывают и объясняют - опять пол-автобуса узбечек и таджичек к нам заезжают и все, как одна, на последних сроках беременности. Родятся уже граждане РФ.
Помощь краю в статистике по рождаемости.

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19.08.2019 14:22
- гость -

Чисто путинская формулировка: темпы замедления рождаемости снижаются

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19.08.2019 14:27
- гость -

1000 человек не стало... Одним селом (школой) меньше. И прогноз на будущее негативный. Рейтинги у одной из нынешних партий отличные. Ну видимо и правда, народ заслуживает ту власть которая им управляет.

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19.08.2019 14:28
многодетный

Если нацпроект ДЕМОграфия работал, то рождаемость не падала каждый год практически на 10%. Такой провал в рождаемости связан с катастрофичной экономической ситуацией в стране. Временная финансовая помощь в течении полутора-трех лет не решает ситуацию с рождаемостью, только устойчивое развитие экономики и социальной сферы может увеличить рождаемость. Сейчас население страны сокращается и даже миграционный поток с ближнего зарубежья не может перекрыть убыль населения.

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19.08.2019 15:14
- гость -

Амик, вы писали что Алтайский край "самый беременный": https://www.amic.ru/news/444970/

а сейчас пишите, что малышей родилось меньше

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19.08.2019 15:56
- гость -


19.08.2019 14:22
- гость -

Чисто путинская формулировка: темпы замедления рождаемости снижаются


***************

тоже обратил внимание - режет слух

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19.08.2019 16:04
- гость -

Ага,когда планируют ребёнка, то смотрят нет ли там какого нацпроекта. И как появляется, начинают интенсивно размножаться - как же, такая помощь, вообще налегке просто всё происходит, ребёнок уже школу закончил, а выплату ещё всю не истратили.

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19.08.2019 16:43
- гость -

Амик, вы писали что Алтайский край "самый беременный":

Так беременных не на 9м месяце считали, часть абортировалась.

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